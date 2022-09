Nicole Moreno y su relación con arquero de Antofagasta: "Me encanta haber llegado a su vida"

"Es un chico súper inteligente, súper disciplinado", dijo Nicole Moreno sobre el arquero de Antofagasta. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 22 de septiembre 2022 · 11:05 hs

Palabras de profunda admiración hacia su pareja, el arquero de Deportes Antofagasta Ignacio González, entregó la modelo Nicole Moreno durante su conversación con Julio César Rodríguez, en un nuevo capítulo de Síganme los Buenos.

El presente de la comunicadora y empresaria está lejos de la televisión, pero durante el diálogo con su anfitrión dejó claro que "me encantan las comunicaciones, amo las luces, amo todo esto".

Dijo también que le encantaría animar un programa, pero admitió además que hoy está enfocada en su relación con el futbolista Ignacio González.

"Yo lo admiro un montón a él, en verdad. Me encanta haber llegado a su vida y él a la mía", afirmó desde un inicio la campeona fitness de 35 años.

A continuación le dijo a Julio César que con el arquero antofagastino, "nos complementamos, sentimos que estamos conectados de tal manera, que queremos los dos crecer" juntos.

Y complementó lo anterior planteando que "es un chico súper inteligente, súper disciplinado, súper trabajador. De verdad que es un hombre para admirar".

Muy inteligente

La influencer dijo que ambos se conocieron "por el tema inmobiliario". Explicó que Ignacio González "tiene su empresa, además de ser arquero. Me encanta su historia de vida".

Lanzada a explicar por qué se enamoró del arquero, Nicole Moreno recalcó que "me gusta cómo hace las cosas, cómo enfrenta la vida, su perseverancia, cómo enfrenta cada situación".

"Porque es un deportista muy profesional, de verdad. O sea, se levanta dos o tres horas antes para entrenar", detalló la modelo.

Pero además valoró la faceta de empresario que desarrolla González. "Es como muy cabeza, muy inteligente. Y su historia de vida, como él me comentó en algún momento, de cómo armó su empresa, me llamó mucho la atención, porque, de alguna manera, me identifico con él", aseveró Nicole Moreno

La recordada Luli planteó además que su pareja, "de verdad que tiene un gran mérito, porque le enseña cómo invertir a las personas que quizás no tienen los conocimientos suficientes para realizar una transacción, ya sea para invertir o a quienes no tienen su primera propiedad. Tiene una tremenda vocación".

"Me encanta, porque ayuda a los futbolistas ya todo tipo de gente. Es súper apasionado con eso ", aseguró Nicole Moreno .