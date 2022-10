Nicole recordó cómo lo hizo para perdonar la infidelidad de Sergio Lagos: "Fue súper difícil"

"Los errores no te definen como persona", dijo Nicole sobre la infidelidad de Sergio Lagos. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 04 de octubre 2022 · 12:06 hs

La cantante chilena Nicole habló de su carrera y reveló lo que hizo para perdonar la infidelidad de Sergio Lagos, en una extensa entrevista que le concedió a la revista Sarah, de la cual fue portada en su último número.

La cantante también recordó a su madre y cómo la sintió presente cuando se subió a la Quinta Vergara en 2015, pese a que su progenitora había fallecido cuatro años antes.

Pero, sin duda, fueron sus palabras sobre la crisis que vivió cuando se supo que Sergio Lagos había tenido un hijo fuera del matrimonio.

Denisse Lillian Laval Soza, el verdadero nombre de Nicole, reconoció durante la entrevista que vivir ese momento "fue súper difícil, súper complejo, súper triste".

Indicó, sin embargo, que también fue ese instante cuando "me di cuenta de que cuando el amor es real y es grande, uno puede perdonar. Uno puede luchar por el amor".

La cantante admitió en la ocasión que "cuesta mucho, sí", aunque precisó que "me sentí una persona que también creció internamente. Y creo en el amor".

La esposa de Sergio Lagos sostuvo además que "creo que uno no es perfecto. Y que los errores no te definen como persona".

En ese sentido, manifestó que "el riesgo de que tus hijos pudieran ser abordados por una situación que no comprenden, te genera aprendizajes".

"A nosotros como pareja nos hizo ser más fuertes. Y ser lo que somos hoy día, después de tantos años", cerró el tema.

El Festival de Viña

En la entrevista con la revista Sarah, la cantante chilena dejó en claro que "el Festival de Viña es súper importante para mí".

Recordó que fue por primera vez en 1996 y no recibió ni siquiera el galardón que se les entregaba a los artistas. También, que su mamá "me decía 'tranquila, vas a volver y te van a dar todos los premios'".

"El 2015 volví a cantar por segunda vez, y mi mamá siempre me decía que iba a estar conmigo cuando me entregaran todas las antorchas y todas las gaviotas…. Y fue así, pero mi mamá ya no estaba conmigo", relató, y contó que su progenitora había fallecido en 2011.

"Fue muy heavy, porque cuando me estaba presentando, estaba esta brisa marina como fría. Yo estaba súper nerviosa y hablo con mi mamá justo antes de salir. Estaba con la guitarra y digo mamá, ¿estai conmigo?'. Y sentí como un calor que me envolvió. Sentí como si mi vieja estuviera conmigo y salí súper tranquila. Por eso para mí es tan importante el festival del 2015", cerró su relato.