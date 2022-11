No era como todos creíamos: Adele explicó cómo se dice su nombre correctamente

Adele lanzó recientemente su nuevo videoclip llamado "I Drink Wine". INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 03 de noviembre 2022 · 11:06 hs

Adele Laurie Blue Adkins, conocida simplemente como Adele, sorprendió al mundo entero al revelar que durante todos estos años hemos pronunciado mal su nombre.

El hecho ocurrió hace unos días durante un evento llamado Happy Hour with Adele with Benito Skinner, debido al lanzamiento del videoclip de su más reciente single llamado “I Drink Wine”.

Fue en ese momento cuando una fanática, identificada como Annie, se dirigió a la cantante británica para realizarle una pregunta sobre la composición de sus canciones.

Sus palabras la emocionaron, principalmente porque había pronunciado su nombre a la perfección.

“Me encanta”, dijo Adele, completamente entusiasmada. “¡Dijo mi nombre perfectamente!”, recalcó, sorprendiendo a todos los presentes.

En ese momento, la intérprete de “Someone Like You” explicó que su nombre no se dice “ah-dell”, como todos lo hemos hecho hasta el día de hoy, sino que es “uh-dale”.

Por lo mismo, Adele quiso hacer la corrección diciendo su nombre ante la audiencia para que, desde ahora en adelante, no volvamos a cometer el mismo error.

Los proyectos que vienen para Adele

Durante el evento Happy Hour with Adele with Benito Skinner, la cantante se refirió a los proyectos que tiene próximamente.

El primero de ellos es su residencia en Las Vegas, en el Coliseo del Caesars Palace, que parte el 18 de noviembre y que está programado para extenderse hasta marzo de 2023.

En tanto, Adele también habló de un musical que podría llevarla a Broadway pero que aún no está confirmado.

De concretarse y ganar un premio Tony por su participación en dicha producción, la artista inglesa podría lograr el EGOT.

Esta distinción se le entrega a quienes han logrado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un premio Tony. De momento, a la cantante solo le falta este último galardón para sumarse a aquellos artistas que han logrado esto.