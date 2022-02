"No era mi zona de confort": Javiera Contador se arrepiente de conducir Pecados Digitales

Javiera Contador reconoció que no se sintió cómoda animando Pecados Digitales. CANAL 13

Por: Rodrigo León 21 de Febrero 2022 · 09:16 hs

Durante su paso por el programa Socios de la Parrilla, Javiera Contador se refirió a lo que fue su trabajo en Pecados Digitales de Mega, espacio que se dedicaba a revisar los celulares de los famosos.

La actriz y comediante reconoció que “fue una experiencia rara”, porque “yo no vivo, por suerte, de la tele y cuando voy a la tele es porque siento que son proyectos interesantes”.

Aún así, recalcó que “como partió, me pareció interesante, tuve varias críticas con el piloto”, pero que aún así “siento que el programa no encontró su destino”.

“Porque el canal o alguna parte del canal quería hacer un programa full farándula y yo soy súper poco farandulera en un sentido, entonces yo remaba para el otro lado... Pero siempre se aprende... Yo creo que está bueno salir de la zona de confort”, sostuvo Contador.

En esa misma línea, aseguró que el programa Pecador Digitales "no era mi zona de confort… No te puedo decir lo pasé increíble porque no, no me gusta hablar de ciertas cosas. A mí no me gusta obligar a alguien que hable de cosas que no tiene ganas de hablar”

Javiera Contador, además, encaró a los tres conductores de Socios de la Parrilla porque “ninguno de ustedes quiso ir” al programa. Ahí, Pedro Ruminot culpó a una productora y Jorge Zabaleta reconoció que no suelta por ningún motivo su teléfono.