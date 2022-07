"No eres víctima": chilena que funó a Camila Recabarren reaccionó a su respuesta

La funa a Camila Recabarren por parte de Daniela López se conoció durante el fin de semana. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 27 de julio 2022 · 10:17 hs

Daniela López, la chilena que vive en Estados Unidos y que acusó a Camila Recabarren de no pagar el arriendo de su departamento y dejarlo en pésimas condiciones, reaccionó a las recientes declaraciones de la ex chica reality.

Durante la tarde del martes, la modelo e influencer volvió a redes sociales donde se refirió, escuetamente a la situación que fue puesta a conocimiento público.

“El daño por una discusión tan grande como la que ocasionó esta mujer frente a mi hija, llevando personas armadas al departamento fue caótico, pero estamos acá acompañándola, llenita de amor”, consignó en la publicación en Instagram.

Tras conocerse la publicación de Instagram de Camila Recabarren, Daniela López reaccionó también a través de la misma red social y no se guardó nada.

“Si, yo opino lo mismo que tú, personas barsas que hablan mierdas. Y claro, tu vida es bonita, la pintas de colores como todos tratamos de vivirla. Sí hablé más de ti… Créeme que fue en un desahogo de rabia por dejarme todo este problema a mí sola, monetariamente”, dijo de entrada.

“No eres víctima”

La chilena radicada en Estados Unidos precisó que “gritamos las dos (aquí no eres víctima), tú no eres piola Camila, tú sabes que no (...) Me descargué contigo de esa forma porque me dejaste sin casa”.

“Me dejaron hecha mierda, tirada, llorando, tuve que pelear con todos por plata (...) Dejaron todo en mal estado y se fueron y dejaron con una deuda gigante que me va a costar pagar. Ustedes tres son unos barsas, más que la gente que opina sin saber”, continuó.

López aseguró que habló con la policía y que “vi su denuncia absurda (a costa de qué), me la leyó el detective, no tienen credibilidad de nada, se contradicen en todo”.

“Camila, es absurdo que digas que mis amigos, con los que salgo a bailar afrobeats todos los martes y son bailarines afroamericanos, digas que llegaron armados. (No se tú pero yo veo un poquito de racismo tuyo porque son grandes y afroamericanos)”, cerró.