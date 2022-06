"No estoy pa’l huev...": Dino Gordillo desclasificó feroz parada de carros a Don Francisco

"Para mí, la Teletón era cuando parábamos en todos los pueblos y hacíamos show", dijo el humorista sobre la jornada solidaria. INSTAGRAM

Por: Juan Pablo Ernst 02 de junio 2022 · 10:55 hs

No son muchos los que se han enfrentado directamente a Don Francisco. Sin embargo, el humorista Dino Gordillo reveló que les puede contar a sus nietos que él fue uno que le paró los carros al animador y, más encima, hasta con garabato incluido.

El cómico estuvo de invitado en el más reciente programa Las Indomables, que es conducido por Patricia Maldonado y Catalina Pulido, donde dio a conocer las circunstancias en que se produjo el encontrón con quien encabeza la Teletón.

Todo ocurrió durante la transmisión conjunta que realizó la televisión chilena luego del terremoto del 27 de febrero de 2010.

Según les contó Gordillo a sus anfitrionas, la discusión con Mario Kreutzberger ocurrió cuando en esa jornada solidaria ofició de telefonista para recibir los aportes del público.

Teléfonos

"Sonaban los teléfonos de todas las provincias y no podíamos contestar. Decían si suena el teléfono, contesta solo Iván Zamorano. Tú levantabas el teléfono y tenías que pasárselo (al goleador)", partió relatando el humorista.

Pero lejos de acatar la orden que venía de arriba, Dino Gordillo se indignó con la instrucción: "Yo le dije a Mario (Kreutzberger): Aquí no estoy pa’l huev... Merezco respeto ¿Por qué no podemos contestar los que estamos como telefonistas?".

Pero lejos de darse por satisfecho con lo manifestado, el cómico ahondó en el tema al encarar a Don Francisco. "Yo no soy operario telefónico po’ hue... le dije".

Y luego le manifestó que "yo me voy, no estoy para hacer el papel de hue..., porque estoy desde las 5 de la mañana aquí para no hacer nada, para levantar el teléfono y pasárselo a Iván, y él tampoco tenía la culpa, es un gran amigo".

La Teletón

La revelación de Dino Gordillo se produjo cuando junto a Patricia Maldonado y Catalina Pulido comentaban como eran antes las giras de los artistas para la Teletón.

"Yo hice la Teletón todos estos años, cuando viajábamos para hacer Teletón. Ahora los hue... van con la familia a cantar una canción a Iquique y se echan para atrás. Para mí, la Teletón era cuando parábamos en todos los pueblos y hacíamos show", sostuvo al respecto Gordillo.

Patricia Maldonado, en tanto, preguntó: "¿Cómo no me va a doler que se suba un tarado al escenario y empiece a hablar hue... a favor o en contra del Gobierno y usar la pantalla de algo que es tan lindo?".

"Yo no la hice más, no fui más", acotó por su parte el humorista.