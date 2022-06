"No fue accidente": la teoría de Pancho de Sur sobre la muerte de Felipe Camiroaga

Pancho del Sur está seguro que en algún momento se conocerá toda la verdad del accidente en que murió su amigo Felipe Camiroaga. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 22 de junio 2022 · 12:35 hs

"Accidente no fue. Yo lo sé", fueron las fuertes afirmaciones que realizó el humorista Pancho del Sur al hablar sobre la caída del avión Casa 212 en Juan Fernández, en 2011, y que terminó con la vida del animador Felipe Camiroaga y otras 21 personas.

Y tan convencido está de tener razón en lo que dice, que no dudó en afirmar que "algún día se va a saber toda la verdad", durante la nota que le concedió al programa Televidentes en La Hora.

Pancho del Sur dijo también que tiene su propia teoría sobre la caída del avión en el archipiélago y, aunque no la detalló, sí dio luces al respecto: "había gente que iba a tener mucho poder después en la política", dijo sobre algunos de los pasajeros que iban en el aparato.

El ex Morandé con Compañía, que mantenía una gran amistad con el animador de TVN, recordó que el día del accidente estaba en Temuco y varias personas se le acercaron para preguntarle si sabía algo de la caída del avión.

"En ese tiempo no estaba trabajando con Felipe. La gente se me acercaba, yo no cachaba nada. Hasta que llegué a Santiago y entendí un poco la noticia. Pero fue terrible, porque fue algo muy grave", reveló el cantante en el espacio.

La verdad

Pero lejos de quedarse en aquella vivencia personal, Pancho del Sur aprovechó la ocasión para dar a conocer su opinión sobre lo ocurrido en ese día de septiembre de 2011.

"Yo digo que no fue accidente. Fue complicado, algún día se va a saber toda la verdad, pero accidente no fue. Yo lo sé", afirmó el humorista al respecto.

Luego ahondó en sus dichos y aseveró que hubo al menos un motivo para que se produjera la caída del avión. Y sostuvo que todo se debió a que en el vuelo "había gente que iba a tener mucho poder después en la política. Entonces, 'mejor la eliminamos', lamentablemente", dijo sin titubear.

Junto a Felipe Camiroaga, entre las víctimas del accidente aéreo estaban el periodista Roberto Bruce y el fundador del Desafío Levantemos Chile, Felipe Cubillos.