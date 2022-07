"No le tengo miedo": Cecilia Gutiérrez recibió orden de detención por demanda de Iván Núñez

"Me imagino que nadie lo asesora comunicacionalmente, porque lo único que hace él es revivir este tema después de dos años", reflexionó la periodista. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 11 de julio 2022 · 11:04 hs

Con tranquilidad y ciertas dosis de ironía, la periodista Cecilia Gutiérrez informó a través de redes sociales que se decretó una orden de detención en su contra, en el marco de la demanda por injurias y calumnias que interpuso Iván Núñez.

De acuerdo a lo revelado por la ex SQP en un live a través de su cuenta de Instagram, se enteró del hecho por pura casualidad, pues una de sus seguidoras es abogada.

Sobre su inasistencia a las audiencias, motivo por el cual se emitió la orden de detención en su contra, la periodista aseveró que, en resumen, todo se debió a que nunca fue notificada. Según explicó, el equipo legal del conductor de TVN anotó de manera incorrecta su nombre y cédula de identidad.

"Iván Núñez parece que no es tan buen periodista. Y su representante tampoco es tan buen abogado, porque interpusieron la demanda en septiembre del año pasado e ingresaron mal mi nombre y mi RUT", manifestó.

Otra Cecilia Gutiérrez

"Estuvieron 8 meses buscando a otra Cecilia Gutiérrez. Entonces, citaban a audiencias y, obviamente, no fue nadie", dijo, y añadió que los abogados de Núñez se percataron del error hace un mes, pero que luego mandaron la citación al canal donde trabaja, pero a donde no va hace más de un mes debido a una licencia.

"Según el receptor judicial, yo fui notificada en el canal, pero a mí nadie me avisó nada", aseguro, y complementó que a su parecer "es un error y además una patudez, de parte del abogado de Iván Núñez, decir que no me presenté en reiteradas ocasiones, cuando ellos cometieron esta acción negligente".

"Tuve que mandar mis papeles al tribunal, comprobar que estoy con licencia y que no fui notificada. Un trámite burocrático", añadió.

Revive el tema

Ahondando sobre Núñez, dijo también que, "me imagino que nadie lo asesora comunicacionalmente, porque lo único que hace él es revivir este tema después de dos años".

Junto con asegurar que no tiene temor de ir a tribunales a defenderse, Cecilia Gutiérrez aseguró que "he sido súper respetuosa, porque me he enterado de muchas cosas más durante todo este tiempo y que no he querido comentar, entendiendo que había un proceso de por medio".

En todo caso, sobre la acción judicial emprendida por su colega periodista, sostuvo que "yo no le tengo miedo a él ni a sus demandas", y recalcó que a su parecer "es una forma de coartar la libertad de expresión".

"Me parece que el rostro ancla del noticiero del canal público quiera coartar la libertad de expresión, que haya pedido que todos los portales bajaran las noticias que se referían a él, me parece que no es correcto", dijo a continuación.

“Ahora, con lo de Claudio Castellón, dio cuerda para que su polola (Thais Jordão) me denoste públicamente en todas las redes sociales. No para de hacerlo”, añadió.

"Si yo fuera como ellos y creyera que los tribunales están para que la gente pierda el tiempo, incluso podría demandarla por todo lo que ha hecho públicamente. Pero yo creo que los tribunales están para cosas más importantes", cerró el tema con ironía.