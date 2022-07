"No lo esperaba": Mirna Schindler extendió su ausencia de Tu Día por problema de salud

Mirna Schindler explicó a través de Instagram por qué no volvió al matinal Tu Día esta semana. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 26 de julio 2022 · 12:05 hs

Para este lunes se esperaba el regreso de Mirna Schindler al matinal Tu Día de Canal 13, situación que no ocurrió, pero que ella misma se encargó de aclarar.

Una semana lleva fuera la periodista del programa que conduce con Ángeles Araya, debido a que se había contagiado de COVID-19. Y aunque su cuarentena ya terminó, una recaída le impidió poder presentarse en el espacio.

A través de Instagram Schindler explicó que hace unos tres días comenzó a sentir “un cansancio, un agotamiento, eso que los médicos llaman la fatiga post-viral”.

“Y aquí estoy, comprendiendo en carne propia que el COVID no es un resfriado, no es una gripe, es un virus muy complejo que puede dejarte muchas secuelas. Gracias a todas y todos por sus palabras. Espero mejorarme pronto”, aseveró la comunicadora.

Detalles de su actual condición

En el mismo video, Mirna Schindler quiso compartir con sus seguidores mayores detalles del estado de salud que atraviesa.

“Pasaron los síntomas de la gripe fuerte. Y luego viene esta sensación de que me cansaba por todo, de que no podía hacer nada. Insisto, ya el malestar propio de la gripe se había ido. Pero esto, esto no me lo había esperado, no sabía que existía”, reconoció.

Según comentó, esto “es fuerte, porque es como que no te responde el cuerpo. Yo soy súper pila y hoy estoy con la pila completamente baja, por no decir cero”.

Incluso, Mirna Schindler comentó que “voy a sentarme a almorzar y como cuatro cucharadas de algo y ya no quiero comer más. Hay personas que me han dicho que puedes estar así dos meses. O sea, que te puede tomar mucho tiempo recuperarte”.

“Por eso que quiero hacer un llamado a no ver esto como una gripe. No es una gripe, el Covid es un virus súper maldito y sólo porque estamos vacunados, los que estamos vacunados, podemos vivirlo como lo estamos viviendo. Yo por lo menos me siento una afortunada”, cerró la periodista.