"No lo puedo creer": la reacción de Daddy Yankee tras agotar sus tres conciertos en Chile

Por: Sebastían Dote 19 de mayo 2022 · 17:46 hs

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee agradeció al público chileno luego que las entradas de sus tres conciertos en el Estadio Nacional, programados para el 27, 28 y 29 de septiembre, se agotaran en un tiempo récord.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la leyenda mundial del reggaeton expresó su impacto con el entusiasmo de los fanáticos, que esperan verlo en su gira de despedida.

"Gracias Chile, no lo puedo creer. Con esa noticia se me triplicaron las fuerzas para complacer a todo ese millón y pico de personas que me quieren ver en vivo. Los amo", escribió el intérprete de Gasolina.

“The Big Boss” compartió otra declaración, pero esta vez en video, en donde reiteró su felicidad por los tres espectáculos que ofrecerá en Santiago.

“Estoy aquí ensayando, preparándome para la gira, y me acaban de dar esta noticia de que toda mi gente de Chile (…) estaba haciendo fila para los conciertos. Es increíble. Gracias a mi gente de Chile, vamos a cantarles bien daddy, vamos a hacer historia por allá y vamos a disfrutar de esos grandes éxitos que ustedes han hecho los favoritos”, expresó.

La venta de entradas estuvo marcada por una extensa fila virtual, la que antecedió a una preventa que se realizó en medio de algunas complicaciones.

La posibilidad de que Daddy Yankee programe un cuarto concierto en Chile es remota, ya que el día 25 de octubre actuará en Paraguay, mientras que el 1 de octubre se presentará en Argentina, por lo que no habría margen para una nueva fecha.