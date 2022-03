No más estrenos: Hollywood aplica sanciones contra Rusia por invasión a Ucrania

Doctor Strange y el Multiverso de la Locura es una de las películas que no llegará a Rusia en los próximos meses. IMDB.

Compartir











Por: Rodrigo León 02 de Marzo 2022 · 12:14 hs

Hollywood alzó la voz respecto a la invasión de Rusia en Ucrania y adoptó medidas contra el país gobernado por Vladimir Putin. Es así como decidieron detener los estrenos en este territorio, principalmente aquellos que estaban agendados para las próximas semanas.

Los primeros en anunciar esta postura fueron The Walt Disney Company y Warner Bros., lo que implicará que cintas como Doctor Strange y el Multiverso de la Locura o The Batman no llegarán a la pantalla grande en Rusia.

Incluso, Disney agregó que “tomará futuras decisiones comerciales”.

A ellos les siguió Universal Studios, quienes en un comunicado indicaron que “en respuesta a la actual crisis humanitaria en Ucrania”, pausaron “los estrenos que estaban planeados en Rusia”.

Entre los títulos que no llegarán al país europeo se encuentran Belfast, Ambulance, The Bad Guys y Jurassic World Dominion.

Sony, en tanto, comunicó que “dada la acción militar en curso en Ucrania y la incertidumbre resultante y la crisis humanitaria que se desarrolla en esa región”, decidieron no estrenar la película Morbius en Rusia.

El último gran estudio de Hollywood en aplicar estas medidas fue Paramount Pictures. Un portavoz de dicha compañía precisó que esto afectará el debut de títulos como La Ciudad Perdida y Sonic 2.

“Mientras somos testigos de la tragedia en curso en Ucrania, hemos decidido pausar el estreno en cines de nuestras próximas películas en Rusia”, afirmó.