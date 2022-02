"No me contesta": Betsy Camino reveló ser víctima de una posible estafa

Betsy Camino contó que su asistente, a quien se trajo de Colombia, presuntamente la estafó. INSTAGRAM.

En una nueva jornada de duelos en Aquí Se Baila, Betsy Camino reveló una complicada situación que la aqueja hoy en día.

Su relato ocurrió en medio de la evaluación por parte del jurado de su presentación, cuando Francisca García-Huidobro notó que andaba “media tristona, media bajada de ánimo".

Fue ahí que la cubana reconoció que “la verdad es que no tenía ni deseos de venir a trabajar hoy”.

“Por cosas de la vida y por exceso de trabajo, que lo agradezco muchísimo, no me pude hacer cargo de todos mis proyectos, por eso tuve que encomendar tareas”, explicó.

Por lo mismo, continuó Betsy Camino, depositó su confianza en una persona que se trajo de Colombia, su asistente, un hombre que finalmente “recogió sus maletines de mi casa sin avisarme, con dinero, con mis tarjetas y es fuerte”.

“Yo le abrí a esa persona las puertas de mi casa, y ahora no me contesta los mensajes, no me dice nada”, agregó, dando cuenta, además, que su emprendimiento es el que se ha visto más afectado por esta posible estafa. “Estoy completamente sola, llegaron los muebles de mi local. En mi local estoy poniendo toda mi inversión”, detalló.

Con todo esto que está ocurriendo en su vida, Betsy Camino reconoció que no se preparó debidamente para el show en el estelar de Canal 13.

Francisca García-Huidobro empatizó con la situación de la cubana. “Nunca es culpa del que confía, siempre es culpa del que abusa de la confianza”, le señaló.