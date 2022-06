"No me dejaron hablar": los descargos de Helhue Sukni tras su aparición en Contigo en la Mañana

Helhue Sukni aseguró que en Contigo en la Mañana quería "decir muchísimas cosas", pero no la dejaron. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 03 de junio 2022 · 09:25 hs

La abogada Helhue Sukni realizó una serie de descargos a través de Instagram, horas después de aparecer en el matinal Contigo en la Mañana, donde le dieron la oportunidad de realizar sus descargos ante las acusación que pesa en su contra.

El pasado lunes, un sujeto que se identificó como Marcelo, aseguró que le entregó a sus clientes información confidencial sobre sus víctimas.

En el programa, Sukni confrontó a los animadores del programa, luego de que no exigieran mayor información de la denuncia que realizaba el sujeto y los instó a contactar a esta persona para que entregue el RIT (Rol Interno del Tribunal) porque a lo mejor “lo que dijo es falso”.

Además, Helhue Sukni confirmó que presentará la querella contra Chilevisión y los animadores de Contigo en la Mañana, la que prepara con la ayuda de dos amigos y la Red Penal de Chile.

El contacto con la abogada se realizó a pocos minutos de terminar la edición de este jueves del matinal, por lo que solo tuvo algunos minutos para entregar sus declaraciones.

Ante esto, y a través de redes sociales, Helhue Sukni comenzó contando que en el espacio “dijeron que yo había mandado gente a ofrecer plata. Como vivimos en Colombia o México, yo mando a ofrecer plata”, ironizó.

Aún así, la abogada aseguró que “no me dejaron ni hablar. Yo estaba dando mi testimonio y de repente ya, se acaba la conversación”.

“Valor, amigos. No me dejaron contar ni decir nada, lo encuentro el colmo”, reiteró la también influencer, acusando que le quedaron “no me dejaron decir nada, quería decir muchísimas cosas y no”.

Por lo mismo, aseguró que su aparición “fue un show, eso es lo que fue, un show. Pero ya no me importa”, continuó, indicando que en redes sociales “tengo todo hablado”.