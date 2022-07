"No me metas en tu comentario": la parada de carros de Raquel Argandoña a Adriana Barrientos

"Hay muchos hombres para los que tú eres la mujer de su vida", le dijo Adriana Barrientos a Raquel Argandoña. Archivo.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 12 de julio 2022 · 12:50 hs

Un verdadero carrusel de emociones fue el que vivió la jornada del lunes Raquel Argandoña en el programa Zona de Estrellas, donde pasó de una profunda molestia con su compañera panelista Adriana Barrientos, al recuerdo nostálgico de su ex "yerno", Pangal Andrade.

En el espacio que transmite Zona Latina estaban los panelistas comentando el aparente quiebre que habría tenido la relación entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton por culpa, supuestamente, de Esteban Paredes.

Entre los temas que fueron surgiendo emergió el de quienes se casan, pese a que están enamorados de otra persona. Y fue entonces cuando Adriana Barrientos intervino para opinar sobre el tema.

El asunto es que no encontró nada mejor que mencionar a su compañera de panel y eso no le gustó para nada a Raquel.

"Yo sé que hay hombres que se han casado enamoradísimo hasta el día de hoy de Raquel Argandoña...", fue lo que alcanzó a decir Adriana, antes de que Raquel Argandoña la parara en seco.

"No, no me metai en tu comentario, Adriana. No, no, no... Las bromas hasta por ahí no más. De verdad. En buena onda te lo digo", fue la frase elegida por la mamá de Nano Calderón quiso ponerle punto final al tema.

Sin embargo, Barrientos igual sacó la voz para explicar que su comentario se debía a que Raquel era una figura pública que cuenta con mucho arrastre. "Hay muchos hombres para los que tú eres la mujer de su vida", se justificó.

La casa de Pangal

Peo no todos fueron momentos incómodos para la mamá de Kel Calderón, porque precisamente un expololo de su hija, Pangal Andrade, le trajo gratos recuerdos a la panelista del Zona de Estrellas.

Tras observar un video que mostraba el momento en que el joven tenía un accidente en moto de nieve, Raquel acotó que "una está acostumbrada a que haga estas cosas terribles".

Aprovechó de recordar algunos episodios del tiempo en que Kel y Pangal eran pareja y dijo que cuando conoció a los familiares del joven "me atendieron fantástico".

Tambien se refirió a la casa que construyó Pangal con sus propias manos y aseguró que es "maravillosa. Queda en un cerro, espectacular. Los tíos viven en un sector, pasado el puente colgante, son unas casas preciosas, hechas por ellos mismos. Los papás, de verdad, si me están mirando, les mando un saludo", dijo Raquel.

También reveló que si bien "no alcancé a conocer la casa nueva de Pangal, sí aporté un granito de arena". Consultada por los otros panelistas sobre cuál había sido ese aporte, Raquel respondió: "unas maderas, pero nada".

Con nostalgia apuntó finalmente que "le deseo mucha suerte, le tengo mucho cariño a Pangal Andrade. Fueron lindos años en los cuales compartimos con él y toda su familia".