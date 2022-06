"No me podís hacer esto a mí...": Mauricio Isla habría encarado a Pinilla por supuesto affaire con Gala Caldirola

Según Sergio Rojas, Gala Caldirola se habría "enganchado" de Mauricio Pinilla, pero para él solo fue algo del momento. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 06 de junio 2022 · 11:39 hs

La fama de conquistador de Mauricio Pinilla le estaría pasando otra vez la cuenta, pues los rumores filtrados en las últimas horas hablan de una indignada reacción que habría tenido el lateral de la Roja, Mauricio Isla, tras enterarse de que su ex compañero de camarín supuestamente tuvo un amorío con su ex esposa, Gala Caldirola.

Así al menos lo aseguró el periodista Sergio Rojas en su cuenta de Instagram, donde transmite Que Te lo Digo.

Según aseveró el profesional de las comunicaciones, todo se habría revelado por el relato de un personaje clave: Camilo Huerta, la actual pareja de Marité Matus, quien además de ser la ex de Arturo Vidal, es muy amiga de Gissella Gallardo, ex esposa de Mauricio Pinilla.

De acuerdo a lo manifestado por Rojas, “Marité le habría contado a Arturo y le habría contado a Gisella. Arturo le habría contado al ”Huaso" Isla y entre esos dos habrían desparramado el rumor al interior de la selección, dejando como chaleco de mono a Pinilla, que era la segunda vez que se involucraba con la mujer de un compañero de deportes".

A Isla le dolió

Pero, ¿qué fue exactamente lo que habría pasado entre el lateral y el ex goleador? En concreto, Sergio Rojas aseveró que Gala Caldirola "habría estado con Mauricio Pinilla. Mauricio Isla se habría enterado, y él lo que habría dicho es: Compadre, tú ya te has involucrado con las pololas de otros jugadores, no me podís hacer esto a mí... Porque entiendo que son amigos... Eso le habría dolido a Mauricio Isla".

El periodista se detuvo para ahondar en el tema, pues "el problema es que Gala sí se habría enganchado con Mauricio, y para Mauricio habría sido solamente un pasatiempo, una diversión. Nada serio".

En ese mismo sentido, Rojas aseguró a continuación que el rostro de TVN tendría una nueva pareja, con la que no se ha mostrado en público.

"Con ella se irían escondidos a Miami. Ese sería el lugar donde ellos se escaparían para vivir este romance de manera fugaz. Y eso a Gala le habría molestado mucho en su momento", anunció Sergio Rojas.