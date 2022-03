"No nos hablábamos": Mauricio Correa recordó fuerte pelea con Felipe Camiroaga

Según comentó Mauricio Correa, a raíz de esa pelea con Felipe Camiroaga estuvieron un par de meses sin hablar. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

09 de Marzo 2022

En medio de la celebración de los 30 años del Buenos Días A Todos, se emitió un reportaje en el que Mauricio Correa, recordó una fuerte pelea que tuvo con Felipe Camiroaga.

Ocurrió el año 2001, luego de que el entonces director del matinal de TVN decidiera dar a conocer por primera vez la identidad de Patricio Frez en pantalla.

“Fue una decisión que yo tomé sin consultarle a nadie, la tomé. ¿Por qué? Porque Canal 13 lo había grabado al Pato Frez y yo sabía que lo iban a tirar al aire”, contó Correa.

En el estudio celebraban el lanzamiento del primer disco del programa Pase Lo Que Pase y, además, contaban con la participación especial de María José Campos, conocida como la Porotito Verde. “No podía haber un escenario mejor que ese”, aseguró el ex director del Buenos Días A Todos.

“Yo decido que Pato Frez baje y a Felipe no le gustó eso porque estaban lanzando el disco del Pase Lo Que Pase”, aseguró Mauricio Correa, agregando que “baja el Pato, baila con la Porotito Verde… Fue súper complicado”.

Mauricio Correa reconoció que este episodio fue “una de las grandes peleas que tuve con Felipe Camiroaga”.

“El contexto era que el Pase Lo Que Pase estaba pasando por una situación un poco complicada porque se le venía Mekano encima, entonces ellos deciden sacar un disco con videoclips, con canciones”, explicó.

Sin embargo, “me llega una información, de buena fuente, de que Canal 13 sí o sí iba a tirar ese día al Pato Frez al aire o al otro día. O yo me adelantaba y lo mostraba primero o ellos me ganaban el quien vive. Pato Frez llevaba más de diez años oculto”, señaló el ex director del matinal.

A raíz de esta pelea, Mauricio Correa recordó que con Felipe Camiroaga “estuvimos peleados un par de meses, no nos hablábamos”.