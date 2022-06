"No pagué, es verdad": Gonzalo Valenzuela admitió que hizo "perro muerto" en Argentina

"Yo voy a ese lugar hace muchos años", dijo Valenzuela sobre la pizzería de la que se fue sin pagar. INSTAGRAM.

16 de junio 2022

En un tono bastante relajado y hasta dándose tiempo para lucir su sentido del humor, el actor chileno Gonzalo Valenzuela reconoció en la televisión argentina que la semana pasada se había ido sin pagar la cuenta desde una pizzería ubicada en el barrio bonaerense de Palermo.

Aclaró de inmediato, sin embargo, que el "perro muerto" que hizo junto a sus hijos fue "sin querer. No hubo ninguna estrategia".

Valenzuela fue consultado sobre el tema por un reportero del programa de espectáculos y farándula Intrusos. "Se habló la semana pasada...", alcanzó a decir, antes de que el actor se echara hacia atrás, adivinando lo que se venía. Pero de inmediato sonrió y se dispuso a conversar del asunto.

Consultado ya sobre lo que se dijo en cuanto a que se habría ido del local sin pagar la cuenta, el chileno habló clarito: "A la persona que dijo esto, que yo me había ido, se lo agradezco, porque era verdad. Si no hubiera sido por ella, no pagaba la cuenta", reconoció en pantalla.

Estrategia

Con una sonrisa nerviosa, Gonzalo Valenzuela admitió que "me fui sin querer. No pagué, es verdad, pero fue sin querer". Y dejó en claro que "no hubo ninguna estrategia. Yo voy a ese lugar hace muchos años. Al dueño lo conozco, es familia de mi ex".

A continuación, y evidenciando su buen humor pese a la incómoda situación, el actor relató que "ese día mis niños estaban revoltosos. Dijeron que eran tres, yo tengo dos. Ahora, cuando se portan realmente mal, yo veo cinco".

"Salí a fumarme un cigarro afuera con un café. A mi niño se le había perdido una gorra, fueron con el mozo a buscarla. Después volvieron, trajeron la gorra, el mozo volvió a entrar, yo pedí un taxi y me fui. Pero nunca me di cuenta y agradezco mucho (a quien avisó), porque ya pude saldar la cuenta. La pizza está pagada. Y sí, fue sin querer", cerró el tema con el reportero de Intrusos.

Cabe recordar que la semana pasada diversos espacios televisivos y radiales dedicados al espectáculos en Argentina, dieron cuenta de que el amigo de Benjamín Vicuña había sido acusado de irse de un restaurante de pizzas sin pagar.