"No podían convivir con Parived": vecinos de Tonka arrancan del condominio

Por: Juan Pablo Ernst 16 de mayo 2022 · 10:44 hs

Nuevos reclamos por mala convivencia con sus vecinos de condominio han recibido en los últimos días Tonka Tomicic y su esposo Parived, según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez, panelista del programa Zona de Estrellas.

Luego de que hace unos días vecinas de la mediática pareja reclamaran porque habían plantado unos árboles que les tapaban la vista, ahora se sumaron cuestionamientos que van desde el uso de inciensos, hasta filtraciones en su piscina.

Según contó Cecilia Gutiérrez, se contactó otra vez con la misma vecina que hizo la primera denuncia. "Y me contó que estaban aburridos no sólo por el tema de los árboles que les taparon la luz, sino que también están aburridos por los inciensos, porque Tonka prende muchos inciensos y quedaba todo pasado, les cargaba el olor", precisó la profesional.

De acuerdo con su relato, los vecinos también están molestos porque la jurado de "Starstruck" tiene la costumbre de dejar "la comida de los gatos en el patio" que no es exclusivo, aunque reconoce que "ella es dueña del 80% de ese patio". No obstante, igual aprovechó de asegurar que "tiene filtraciones en la piscina".

Siguiendo en el mismo tenor, Cecilia Gutiérrez aseveró que la molestia de los vecinos ha llegado a tanto, que son varios los que decidieron mudarse.

"Todos los vecinos habían tenido problemas con el marido de Tonka. Incluso, muchos vecinos del segundo piso se habían ido porque estaban aburridos y no podían convivir con él", manifestó la periodista.

Cabe recordar que hace unos días Tonka y Parived fueron noticia por las quejas que manifestaron sus vecinos, luego de que plantaran unos árboles de gran tamaño que les tapaba la vista y les quitaba luz de sol.

"Todos los vecinos estamos aburridísimos porque ella en su búsqueda de privacidad, se le ocurrió plantar unos árboles gigantes y resulta que nos tapó la vista de la ventana a todos los vecinos", planteó una de las vecinas, en aquella ocasión.

Y detalló que "hicimos la denuncia y todo, pero no pudimos ganarle. No sé qué abogados tiene ella, pero no pudimos ganarle. Y ella sigue con sus árboles gigantes. Los vecinos estamos aburridos de ella".

A tanto llegó la molestia, que la mujer no dudó en asegurar que "nosotros no nos acercamos a su casa porque su marido es como brujo".