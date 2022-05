"No se dio vuelta nadie": ganador de Rojo no entusiasmó a jurados en The Voice Chile

"Lamentable esta primera apuesta no me resultó", reflexionó Arturo Domínguez, que seguirá buscando cumplir su sueño. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 24 de mayo 2022 · 09:47 hs

La ilusión de Arturo Domínguez al inscribirse en The Voice Chile era usar el estelar de Chilevisión como un trampolín para reencontrarse con su público, el mismo que fue testigo de su triunfo en la temporada 2006 de Rojo, cuando se coronó el mejor de "La Nueva Generación".

Sin embargo, el igual como le ocurrió hace unos días al ex vocalista de La Sonora Palacios, Camilo Sepúlveda, no tuvo una buena recepción.

"No se dio vuelta nadie, pero yo estoy feliz de participar, porque hace 16 años que estuve en Rojo, que fue cuando yo tenía 16 años", le dijo Arturo Dom, nombre que adoptó como compositor, a La Cuarta.

Y para completar su visión del vaso medio lleno, "Arturito", como le decían en el programa de TVN que animaba Rafael Araneda, sostuvo que "esto va a ayudarme a volver a conectarme con las personas que me conocían de esa época, y ojalá que les guste la música que estoy haciendo ahora".

Domínguez contó que le tocó audicionar el último día de las grabaciones en The Voice Chile y que más encima andaba enfermo y tomando pastillas para sus molestias: "Canté mi audición, la verdad es que no sé cómo me salió porque estaba muy muy dopado (risas). No sé si me salió bien o me salió mal", recordó.

Súper profesional

Y ahondó en el tema asegurando que, en primer lugar, "el equipo de The Voice es súper profesional, no tuve ningún problema técnico ni nada. Pero no me sentí cómodo porque estaba con bronquitis, entonces fue difícil cantar. Siento que no pude dar el 100% de lo que yo canto normalmente, pero igual fue una experiencia bonita, es un sueño participar en The Voice Chile".

"Ahora, una pena que no se dio vuelta nadie, pero fuera de eso, fue una experiencia bien entretenida", recalcó.

Es que ni Yuri se volteó a ver quién cantaba cuando en el estelar de Chilevisión Arturo Domínguez comenzó a interpretar "Todo mi corazón", uno de los temas más conocidos de la mexicana.

"La versión que yo canté no es la de Yuri, sino que la versión de Ilan Chester, que es el cantante que compuso la canción", explicó primero el intérprete.

Los jurados

Y sobre la reacción de Yuri, sostuvo que "me comentó que no la había escuchado antes y que le gustó harto, fue súper buena onda. Me dijo que fue por cosas de estrategia de ellos (que no se dio vuelta). Yo entiendo que por ser el último día de grabación de las audiciones, no les quedaban muchos cupos, pero ningún coach me dio un comentario malo, fueron todos muy agradables".

Y como él mismo puso el tema, lo siguiente fue preguntarle si algún otro jurado le había comentado algo tras su presentación.

"Beto Cuevas me dijo que era importante no hacerse muchas expectativas. Yo les conté mi paso por el Festival de Viña en el 2015, que ahí yo me hice muchas expectativas, y tuve algunos problemas técnicos y fue de harto sufrimiento para mí. Después de esa experiencia, aprendí que era mejor no hacerse expectativas, yo solo estaba feliz de poder participar en el programa. Ahí Cami fue muy buena onda, ella dijo que sí, independiente, uno siempre tenía que ser optimista", recordó Arturo Domínguez.

En la parte final de su diálogo con La Cuarta, el ex ganador de Rojo admite que está apenado de que esta apuesta por tratar de cumplir su sueño no haya resultado. Pero no se da por vencido.

"Estoy componiendo un EP con Anthony Albert, que es un productor chileno radicado en Miami, y con hartas esperanzas de que ese material salga bueno. En enero saqué 'Despiértame' y en junio voy a grabar mis canciones", cuenta al despedirse.