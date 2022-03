"No sé por qué me tiene tanto odio": Katherine Salosny se lanza contra Raquel Argandoña

Katherine Salosny estaba molesta por las declaraciones de Raquel Argandoña. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 31 de Marzo 2022 · 09:19 hs

Katherine Salosny respondió a las declaraciones de Raquel Argandoña en Zona de Estrellas, luego de asegurar que la animadora tendría una profunda enemistad con Eva Gómez debido a un mediático amor.

Esto ocurrió cuando en el programa de Zona Latina revisaban unas declaraciones de la otrora actriz, quien aseguró que “tuvimos una relación bien larga con Álvaro (Morales) a quien quiero muchísimo”.

Ante esto, Argandoña sostuvo que “siempre pensé que su gran amor era Pablo Morales", ex ejecutivo de Chilevisión y que fue pareja de Gómez.

“Vivieron juntos, por eso ella odia a la Eva Gómez (...) La odia, no la soporta”, agregó la panelista de Zona de Estrellas.

A sus palabras se sumó Manu González, quien aseguró que “llegó un momento en que la relación de Pablo Morales con Kathy Salosny no avanzaba, ahí es cuando él decide marcharse y Kathy sufrió muchísimo. Y al poco tiempo apareció Eva Gómez”.

¿Qué le dijo Katherine Salosny a Raquel Argandoña?

En Me Late se tomaron unos minutos para abordar las declaraciones de Raquel Argandoña y, por lo mismo, la periodista Mariela Sotomayor se comunicó con Katherine Salosny.

“Eso no es así. Dios mío, no tengo ganas de desmentir a esta señora que siempre está hablando mal de mí, no sé por qué me tiene tanto odio. Eso no es así”, indicó la ex animadora de Mucho Gusto.

Salosny precisó que con Morales “nos separamos mucho antes” de su romance con Eva Gómez. “De hecho, él se casó con otra mujer después que se separó de mí, con Joanna Repossi que es una documentalista y se fue a Inglaterra incluso”, aclaró.

“Nada que ver, fueron otros tiempos con la Eva y lo mío ya había pasado, yo estaba emparejada de nuevo. Nada que ver. Qué horror”, agregó, mientras Sotomayor acotaba que Katherine Salosny estaba muy molesta por los dichos de Raquel Argandoña.