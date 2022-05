No solo Cristián de la Fuente: Naya Fácil también le envió mensaje a Gabriel Boric

Naya Fácil se comunicó con Gabriel Boric a través de redes sociales. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 13 de mayo 2022 · 13:16 hs

No solo Cristián de la Fuente tuvo palabras para el presidente Gabriel Boric, puesto que la influencer Naya Fácil también se dirigió al mandatario a través de las redes sociales.

Todo comenzó cuando la joven realizó una encuesta en su cuenta de Instagram, consultando si nuestro país terminaría convertido en Venezuela. Acto seguido, compartió un pantallazo del mensaje que le envió a Boric en la red social.

“Hola, soy Nayafacil por favor que Chile no termine como Venezuela, yo te hice campaña, confié en ti, por favor cuídanos. No me gustaría irme a otro país, haz las cosas bien y piensa en nosotros, la gente del pueblo. Muchas gracias. Ah, me gusta tu barba”, consignaba el texto.

En el video, donde adjuntó la imagen, Naya Fácil no pudo ocultar su emoción tras haberse dirigido al presidente Gabriel Boric. “Lo siento chiquillos, lo siento. No me aguanté. Le mandé un mensaje al Presidente. Tenía que hacerlo. ¡Sí!”, afirmó entre risas.

Posterior a eso, y un poco más seria pero fiel a su estilo, indicó que “si po' que cree este de Gabriel Boric que uno aquí… Yo me subí a un árbol ahí por las puras. Arriesgué mi vida prácticamente pa’ que este loco después nos ande trayendo así. No”.

“Todos confiamos en él y no nos puede defraudar. Yo debería postular…”, ironizó la influencer antes de que se cortara el video subido a Instagram Stories.

Por último, Naya Fácil dio cuenta del resultado de la encuesta que había hecho, revelando que un 50% creía que “sí es lo más probable” que Chile se convertiría en Venezuela, mientras que el otro 50% creía que “no, seguirá igual”.

“Brígido, me dejan perpleja con la respuesta”, reconoció la joven en la red social.

Hasta el momento, no ha dado cuenta de si el Presidente respondió el mensaje que le envió.