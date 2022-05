No solo Tonka Tomicic: Ángeles Araya también se postula para ser jurado de Viña 2023

Ángeles Araya hizo un llamado a los ejecutivos de Canal 13 para ser jurado del Festival de Viña del Mar. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 09 de mayo 2022 · 13:00 hs

Ángeles Araya se sumó a su colega de Canal 13, Tonka Tomicic, y también manifestó sus intenciones de ser jurado del Festival de Viña del Mar, evento que vivirá su gran regreso durante febrero de 2023.

Primero fue la ex conductora de Bienvenidos quien señaló en el programa Aquí Somos Todos que ya había solicitado el puesto. “Todavía no me dicen nada, pero estoy trabajando para que sea así”, aseguró la actual integrante de Starstruck.

Sin embargo, quien también buscará ocupar dicho puesto es la conductora del matinal Tu Día. Fue precisamente en dicho programa donde la periodista hizo un llamado a los ejecutivos de Canal 13 para que la consideren.

“¿Qué tengo que hacer?”, le preguntó Araya a sus compañeros del espacio. “He ido de público tantas veces, fui a backstage también”, agregó.

Ángeles Araya aseguró que" estoy haciendo campaña para ser jurado" del Festival de Viña del Mar “hace hartos años”.

“Marcelo Hilsenrad, José Miranda, Max Luksic, ya no sé a quién más decirle, a Mariano Gallardo. ¿Pueden creer?”, insistió. “He ensayado acá en el programa mi saludo oficial. Le pedí a Martín Cárcamo”, manifestó.

Daniel Fuenzalida también se postuló para ser jurado de Viña

A fines de marzo, el animador Daniel Fuenzalida también se postuló para ser jurado del próximo Festival de Viña del Mar.

A diferencia de las animadoras de Canal 13, el conductor de Me Late iría en representación de Iberoamericana Radios, quienes transmiten el certamen a través de ADN Radio.

En ese entonces, Fuenzalida reconoció que ya había “elevado” la solicitud y aún estaba a la espera de una respuesta, destacando lo bien que le ha ido a sus espacios, tanto en radio como en televisión.

“Yo no quiero presionar a mis jefes, pero creo que es la oportunidad. Sí, me lo merezco”, afirmó.