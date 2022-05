"No te estoy criticando": la tensa discusión de Arturo Longton y Mariela Sotomayor en Pasapalabra

Arturo Longton dijo que se molesto porque Mariela había fallado en el juego más fácil de la noche. INSTAGRAM.

11 de mayo 2022

Corto de genio se mostró Arturo Longton con su compañera de equipo, la periodista Mariela Sotomayor, en el capítulo del martes de Pasapalabra, el programa conducido por Julián Elnbeifen a través de las pantallas de Chilevisión.

El tenso momento se produjo cuando se estaba desarrollando la prueba del Deletreo, en la cual la profesional de la prensa tuvo varios fallos, lo que no le gustó para nada al ex chico reality, lo que encendió la mecha.

Luego de un error de su compañera, Longton se tomó la cabeza en un claro gesto de molestia, lo que no pasó inadvertido ni para el conductor ni para el público presente en el estudio y el que estaba en sus hogares.

"Este es un juego complejo, siempre al revés. No es buena estrategia enojarse en la mitad del juego, ¿o no?", le comentó el conductor al participante que no escondía su enojo.

Nerviosa

Y ahí fue cuando Mariela Sotomayor se agarró de las palabras de Elfenbein para explicar sus errores durante la prueba: "Si po', uno se pone nerviosa", dijo.

El animador, en tanto, no quiso dejar pasar el tema así como así y otra vez le habló directamente a Arturo Longton: "¿Quieres hacer una autocrítica? Porque te molestaste, ¿pero conmigo? Vienen más juegos, este es complejo".

Ese fue el instante elegido por el ex participante en Mundos Opuestos para detallar el origen de su molestia: "Este es el juego más fácil, el que paso recién", dijo, a lo que Mariela Sotomayor le respondió de inmediato que "a lo mejor para ti es el más fácil, po'".

Lejos de agarrar vuelo, Longton respiró profundo y cambió la estrategia. Conciliador, le aseguró a la periodista que "no te estoy criticando, Mariela".

Ella, sin embargo, cerró el tema con un categórico "te llegas a poner rojo de lo enojado".