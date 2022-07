"No te vas a casar nunca": la hilarante respuesta de Luis Jara a la petición de Mario Velasco

La respuesta que le dio Luis Jara a la petición de Mario Velasco sacó carcajadas entre los panelistas de Zona de Estrellas. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 08 de julio 2022 · 12:48 hs

Harto tema de conversación ha dado en las últimas semanas el cantante chileno radicado en Miami, Luis Jara, y por eso no extraña que en los programas de espectáculos, tanto en la web como en la televisión abierta, se hable del exconductor del Mucho Gusto.

Y eso fue precisamente lo que ocurrió en la última emisión de Zona de Estrellas, donde comentaron el exitoso concierto que el intérprete de "Mañana" ofreció en el Flamingo Theater Bar, para celebrar sus 35 años de carrera artística.

Hasta el lugar llegó buena parte de la comunidad chilena residente en la ciudad de Miami, y sobre el escenario acompañaron a Luis Jara los cantantes Jon Secada, con quien interpretó la canción "Ángel", y la brasileña Marina Elali, que lo acompañó en el tema "Hay Amores", que integra la última producción de cantante chileno, "Toda Una Vida".

En eso estaban los panelistas del programa de Zona Latina, cuando Mario Velasco decidió revelarles un episodio hasta ahora desconocida que los involucraba a los dos.

La anécdota

Según relató el exconductor de Yingo, todo ocurrió cuando ambos coincidieron en una casa televisiva y a él se le ocurrió hacerle una singular petición a Luis Jara.

"¿Les cuento una anécdota?", le preguntó al resto de panelistas, quienes obviamente estaban expectantes.

"Trabajaba en Mega en esa época", reveló y en un momento en que se encontró con el cantante, le hizo la particular petición: "Le digo: 'Lucho, yo te quiero pedir algo. En verdad me da vergüenza, pero tengo que hacerlo porque sino me la juego hoy contigo…'", continuó relatando ante la atenta mirada de sus compañeros de labor.

Hasta que se decidió y le dijo: "Lucho, ¿tú cantarías para mi matrimonio?".

Lo que no esperaba el Mario Velasco era la respuesta que le dio Luis Jara a continuación: "Se mató de la risa y me dijo: 'Obvio que sí po. Si vo' no te vai a casar nunca'".

Como era de esperar, ni Velasco ni el resto de los panelistas pudieron evitar las carcajadas.