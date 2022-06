"No tiene un postnatal para dos papás": Francisco Saavedra criticó Ley de Matrimonio Igualitario

Francisco Saavedra aseveró que en seis días, que son los que estipula la ley, no se puede criar a una hija. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Juan Pablo Ernst 01 de junio 2022 · 09:49 hs

Una fuerte crítica a la Ley de Matrimonio Igualitario por no contemplar el postnatal para dos papás que tienen un hijo, realizó Francisco Saavedra.

Así lo reveló la periodista Mariela Sotomayor este martes en el programa Me Late, de TV+, donde el panel analizó la entrevista que el animador le concedió a la revista Velvet.

En el espacio conducido por Daniel Fuenzalida, los panelistas comentaron los dichos del rostro televisivo sobre su paternidad y la manera en que se las han arreglado con su marido, Jorge Uribe, para criar a su hija Laura.

Al comenzar a tratar el tema, Fuenzalida valoró que "entrevistas como ésta nos van educando más".

Luego leyeron algunas de las respuestas del partner de Jorge Zabaleta a Velvet: "Hicimos talleres, pero al momento de tener a tu hija en tus brazos todo se te olvida, porque es una criatura muy frágil, pero el instinto empieza a actuar", dijo sobre la preparación que había tenido para la paternidad.

Orgullosa

INSTAGRAM

En dicho diálogo, Francisco Saavedra manifestó también que "sé que mi hija estará muy orgullosa de nosotros. Ya la inscribimos en el Registro Civil y es hija de Jorge Uribe y Francisco Saavedra, y eso es muy potente".

En eso estaban cuando Mariela Sotomayor reveló que compartía un chat con Saavedra y otros "famosos" que también son papás, y aseguró que Pancho "el otro día él decía desde que tengo esta niña, siento que no me importa nada más. Lo que más me importa es ella. Está tremendamente chocho con su hija, que es muy linda. Él no olvida ni hace como que esto fue siempre fácil", sostuvo la periodista.

Fue en ese momento cuando la panelista del Me Late reveló la crítica de Francisco Saavedra a la Ley de Matrimonio Igualitario: "Me dice que hay un punto súper importante que a él le gustaría que ojalá cambiara. Y es que hoy la ley en Chile no tiene un postnatal para dos papás que tienen un hijo“, detalló Mariela Sotomayor.

"Me dice gracias a Dios yo por mi situación puedo tener un postnatal, pero la mayoría de los padres no la tiene. La ley viene con esa falla: no protege la paternidad'", cerró el tema.

"Es muy injusto"

Pero quien no cerró el tema fue el propio Francisco Saavedra, que entrevistado por el diario La Hora, profundizó más en el tema.

"Lo más complejo es que en este país no exista un postnatal para dos hombres. El postnatal masculino no existe, están solamente los seis días legales. Entonces la ley de Matrimonio Igualitario está con ripios, porque hay cosas que no están solucionadas y que debiesen estar solucionadas", aseveró.

Y profundizó en el tema planteando que “no puede ser que hoy yo legalmente tenía seis días y mi marido tiene seis días. ¿Tú crees que en seis días puedes criar una guagua? Por eso te digo que es muy injusto que no haya un postnatal para hombres, cuando son dos papás”.

"Entonces claro, está mal hecha la ley, no se ha hecho, no está puesto el acento en ese tema muy importante que los políticos debiesen cambiar. Que el Presidente, los ministros tengan que instalar el tema", añadió

Explicó que él fue afortunado porque "gracias a Dios conté con el respaldo del canal, que me dieron tres meses, me ajustaron el calendario para yo poder vivir este proceso como lo tenía que vivir. Y, bueno, también uno empieza ahí hacer calzar los tiempos, los horarios, hay que dividirse las tareas".

Francisco Saavedra sostuvo también que "tengo una buena red de apoyo familiar. Las abuelas están presentes, la señora que trabaja con nosotros. Entonces, todo se nos ha ido dando para intentar hacerlo de la mejor manera".

Al cierre de la entrevista, el animador reconoció que "siempre quise tener una familia grande, pero no sabía que iba a pasar, y cuando empezó la pandemia pudimos tomar la decisión de querer tener un hijo y hacernos responsables".