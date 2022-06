"No voy a satanizar el consumo de drogas": José Antonio Neme admitió haber probado marihuana

"He probado la marihuana. No siempre, pero regularmente", reconoció el conductor del Mucho Gusto. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 16 de junio 2022 · 12:54 hs

"La ciudadanía merece saber, en el momento que vota, que ese candidato consume cierto tipo de drogas. Porque esa persona mañana va a tener que legislar sobre temas de narcotráfico", fue una de las frases que dijo al aire el conductor de Mucho Gusto , José Antonio Neme , cuando en el panel del matinal de Mega abordaron el tema de la iniciativa que duerme en el Congreso, y que busca someter a un test de drogas a todos los legisladores del país.

En el programa de la estación televisiva de Vicuña Mackenna estaban abordando el tema que ha estado en la palestra los últimos días, y ahí fue cuando el periodista le preguntó a los telespectadores que estaban en sus casas: "¿Ustedes saben que no se ha podido todavía generar un consenso respecto del test de drogas en el Congreso?".

Su compañera en la conducción, Karla Constant, reafirmó la idea y recordó que "lo hablamos el otro día, que muchos se oponían".

Fue ese el instante en que el rostro de Mega se decidió a revelar su experiencia con el tema de las drogas. De partida, dejó en claro que no repudia que alguien pueda consumir alguna sustancia de este tipo. No obstante, dijo que existe una diferencia cuando el consumidor no es una persona cualquiera, sino alguien a cargo de elaborar las leyes de un país o que ejerce algún cargo público.

"Consumir drogas es una decisión que toma un adulto", partió expresando José Antonio Neme. Y de inmediato aseveró: "No voy a satanizar el consumo de drogas".

E inmerso en el tema y dispuesto a afrontarlo de frente, el conductor del Mucho Gusto confesó que "he probado la marihuana. No siempre, pero regularmente. Lo digo, y no tengo problema en reconocerlo", reveló en pantalla.

Pero para dejar muy en claro que sólo ha consumido marihuana, el periodista recalcó que "no he probado otras drogas. No lo sé, nunca las he probado".

Y fue en ese instante que Neme manifestó que, a su parecer, "la ciudadanía merece saber, en el momento que vota, que ese candidato consume cierto tipo de drogas. Porque esa persona que mañana va a tener que legislar sobre temas de narcotráfico".

Ahí el profesional enfatizó la necesidad de aplicar el test de drogas a los legisladores: "No entiendo por qué los diputados se oponen a un test de drogas”, sostuvo.

"A lo mejor hay una razón de peso. Parece que con el narcoterrorismo que estamos viviendo en gran parte del país debería ser, antes que las armas, el test de drogas", manifestó.

"Es un punto de partida", dijo al respecto Karla Constant.