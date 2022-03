Noche de sorpresas: participante decidió renunciar a The Covers 2 en la recta final

Actualmente, The Covers 2 vive sus cuartos de final. MEGA.

Por: Rodrigo León 26 de Marzo 2022 · 15:28 hs

En medio de los cuartos de final de The Covers 2, una de sus participantes decidió dar un paso al costado de la competencia. Se trata de Andrea Tessa, quien la noche del viernes realizó un show imitando a Liza Minelli.

Junto a ella también se presentaron Yoan Amor como Camilo Sesto, Javiera Flores como Mon Laferte, Juan Ángel Mallorca como Alejandro Fernández, Emilia Dides como Whitney Houston, Claudio Olate como Raphael, Carla Costa como Shakira, Francisco Dañobeitía como Miranda!, Juan David Rodríguez como José Luis Rodríguez y Don Rorro como Ozzy Osbourne.

Una vez realizados los shows, el jurado tenía la difícil misión de elegir a uno de los competidores para que se convirtiera en el nuevo eliminado, optando por Juan David Rodríguez.

Sin embargo, no estaba todo dicho. Aunque el ex Rojo se había resignado a partir de The Covers 2, su compañera de competencia, Andrea Tessa, sorprendió a todos al anunciar que había tomado la decisión de renunciar al programa de Mega.

“Lo pensé muchísimo, me duele en el alma, estoy super cansada, no estoy disfrutando como lo hacía al principio”, dijo la cantante al dar a conocer su opción. Aún así, hizo un llamado a sus compañeros a que “aguanten porque se puede”, y que ella iba a disfrutar las presentaciones “desde casa”.

Posteriormente, en una entrevista personal tras el episodio de The Covers 2, Tessa explicó que “lo que más cuesta, primero, es tomar la decisión que no fue una cosa de un minuto a otro. Yo la venía madurando porque ya apenas podía cumplir con mis otros compromisos. Sabía que iba a ser súper doloroso”.

Por su parte, Rodríguez agradeció el gesto de la cantante. “Te admiro hace ya bastante tiempo que me considero un compañero, siempre nos comunicamos y para mí es un honor representar no solo a José Luis Rodríguez porque voy a representar tu nombre aquí”, cerró.