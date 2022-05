"Nos meterán a todos en el mismo saco": cuestionan a Jorge Baradit tras dichos de Guarello

Baradit ha mantenido el silencio luego de la revelación de Juan Cristóbal Guarello. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Juan Pablo Ernst 19 de mayo 2022 · 10:03 hs

Fue a través de uno de los chats que tienen los constituyentes para coordinar su trabajo, que se evidenciaron los fuertes cuestionamientos que algunos de ellos le hicieron a su colega Jorge Baradit.

Esto, luego de que Juan Cristóbal Guarello asegurara que un miembro de la Convención Constitucional había cobrado una millonada por dar una charla en una escuela rural, en la Región de la Araucanía.

"Entiendo por ahí que escritores que viven de su trabajo y no tengan grandes ingresos, cobren de repente. Pero a los que nos va bien... No podí andar cobrándole a una escuela rural, po'. No podí ser tan angurriento", fue la frase que dijo el periodista deportivo en ADN Radio y que despertó la molestia de varios convencionales.

Aunque el periodista no dio el nombre de la persona que buscaba el lucro, al resto de los constituyentes les costó menos de un segundo asociar la profesión de escritor con Jorge Baradit.

"Escritor y constituyente... Baradit", concluyó uno de ellos. Y nadie, ni el mismo aludido, salió a contradecirlo.

Cuestionamientos

Con el nombre del constituyente que quiso cobrar por ir a dar una charla a la escuelita La Granja de El Cajón de Vilcún ya claro, no tardaron en surgir también los cuestionamientos.

"Actitudes como estas nos pueden perjudicar a todos", publicó otro de los miembros del chat grupal, y no faltó el que auguró que "nos meterán a todos en el mismo saco".

Pero además surgieron entre los constituyentes otras preguntas que requerían respuestas claras: "¿Podemos cobrar por una charla?" o "¿es correcto que lucremos con esto?", se cuestionaron algunos de quienes integran el ente encargado de la nueva Constitución.

Pero más allá de las especulaciones, fue uno de los abogados que integran la Convención Constitucional el que precisó que "no lo podemos hacer, sería una infracción. Pasaríamos a llevar la Ley del Lobby, se faltaría a la ética y podría convertirse en delito. No podemos cobrar por algo que nos encarga el Estado".

Además del monto millonario, Jorge Baradit también habría pedido pasajes aéreos a La Araucanía para él, su familia y asesores, así como la estadía de todo el grupo, según detalló La Hora.

"Esto se iba a concretar en los días que los constituyentes tenemos jornadas territoriales", comentó la fuente consultada por el medio.