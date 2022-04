"Nos veremos en tribunales": el cruce de declaraciones entre Raquel Argandoña y Daniel Fuenzalida

Daniel Fuenzalida respondió a Raquel Argandoña asegurando que no volverá a usar imágenes de su programa Raquel Forever. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 06 de Abril 2022 · 13:43 hs

Raquel Argandoña se lanzó en contra del programa Me Late, conducido por Daniel Fuenzalida, a raíz de su molestia por el uso de imágenes de su programa Raquel Forever. Incluso, la panelista de Zona de Estrellas aseguró que estaría pensando en presentar acciones legales contra el espacio.

“Si yo no existiera, no sé qué pasaría con Me Late, porque se cuelgan de mi live, que lo encuentran aquí, que lo encuentran acá... 20 o 15 minutos. Ya me habló mi abogado y la productora está hablando con el gerente de ellos, porque eso no puede ser”, aseguró la comunicadora.

Ante las declaraciones de la ex panelista de Bienvenidos, el rostro de TV+ aseguró que no tenía “ningún problema Raquel, aquí estamos esperando”. Además, lanzó un irónico comentario sobre el alcance que estaba teniendo el espacio que se emite por Instagram.

“Ahora, hay que decirle a Raquel también, con todo el respeto del mundo, que su live estaba con 80 views y nosotros lo sacamos al aire y llegó a 800”, destacó el animador.

A pesar de la amenazante declaración de Raquel Argandoña, Daniel Fuenzalida quiso bajarle el perfil, asegurando que todo está en regla en cuanto a lo legal. “Hay que decirle también a Raquel que cuando uno muestra algo de Youtube no hay demanda de por medio”, recalcó.

“Sobre todo en lo que es las redes sociales y la informática. Pero no importa Raquel, aquí estamos para cualquier cosita, nos veremos en tribunales. A mí me cae muy bien Raquel, siento que mueve la industria, desde que está en Zona de Estrellas ella mueve la industria”, agregó Fuenzalida.

De hecho, el animador se comprometió a “nunca más, en mi vida, tocar tu Raquel Forever” porque “si ella quiere tomar acciones legales, no hay ningún problema porque detrás de mí hay un tremendo equipo, tremendo staff que me apoya y me respalda, y bien lo sabe tu jefe”, remató.