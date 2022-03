"Nunca abro esa puerta...": Sabrina Sosa rompe el silencio por supuesto romance con Alexis Sánchez

A Sabrina Sosa también le preguntaron si se iría a vivir a Italia, país donde juega Alexis Sánchez. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Compartir











Por: Rodrigo León 16 de Marzo 2022 · 16:03 hs

Sabrina Sosa se refirió por primera vez a los rumores que la vinculaban a Alexis Sánchez y que surgieron durante el año pasado.

En ese entonces, la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que la argentina había iniciado un romance con el delantero de la Roja. A eso se sumó que en febrero viajó a Calama cuando la selección nacional enfrentó a Argentina, avivando aún más los rumores.

Ahora, Sosa se valió de su cuenta de Instagram para responder varias preguntas de sus seguidores, incluida la que le dejó un usuario con respecto al tema de Sánchez. “¿Saliste con Alexis? No te enojes, es de copuchento nomás, jaja, me agradas mucho”, decía el mensaje.

Ante la consulta sobre Alexis Sánchez, Sabrina Sosa fue tajante: “Nunca abro esa puerta de afirmar o desmentir, si no se acaba la privacidad que guardo en muchos aspectos de mi vida”, dijo.

Otro usuario, en tanto, quiso hacer alusión al futbolista, consultándole cuándo se iba a ir a vivir a Italia, tomando en cuenta que Alexis milita en el Inter de Milán.

Sobre esto, Sosa respondió que “irse de un país no es una decisión sencilla. A no ser cuando estás muy joven. Yo siempre soñé con Italia, me encanta todo. En algún momento quizás pueda vivir allá. Mientras, disfruto de donde estoy”.