"Nunca me perdonó": Juan Cristóbal Guarello desclasificó pelea con Yerko Puchento

Fue a raíz de la agresión de Will Smith a Chris Rock que Juan Cristóbal Guarello recordó lo vivido con Yerko Puchento.

29 de Marzo 2022 · 11:15 hs

A raíz de la agresión de Will Smith a Chris Rock en los Premios Oscar, Juan Cristóbal Guarello desclasificó una desconocida pelea que tuvo con Daniel Alcaíno por su personaje Yerko Puchento en Chilevisión años atrás.

En el programa Los Tenores de Radio ADN abordaron lo ocurrido en la ceremonia la noche del domingo, cuando el actor sorpresivamente subió al escenario y abofeteó al comediante, luego de que lanzara un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, y su rapada cabeza, producto de la alopecia que padece.

Es en medio de eso que Guarello aprovechó de dar a conocer lo sucedido tiempo atrás.

“Yo con un personaje de la televisión estuve a 25 segundos del charchazo en el hocico, porque el hue... Era muy mal intencionado y te cortaban el micrófono, y más encima le iban tirando... Porque tú sabes que Alcaíno no es capaz de acordarse de una línea. Todo libreteado”, comentó el periodista deportivo en el programa radial

El comunicador continuó con su relato, recordando que “la pulenta es que una vez, cuando yo trabajaba en Chilevisión, este disfrazado de Yerko Puchento se fue a meter a una isla de edición, y yo con el agua al cogote tenía que despachar dos notas”.

Según su versión, Juan Cristóbal Guarello tomó a Yerko Puchento y lo sacó “a patadas”, según comentó.

“Lo agarro y lo saqué a patadas en la raja. Lo saqué de un ala y le dije sale de acá, si quieres hacer una talla me cuentas y la hacemos, pero yo estoy trabajando ahora y no tengo tiempo para payasadas”, reveló.

A raíz de esto, recordó Guarello, “después vino llorando y me dijo soy un hombre, no me puedes tratar así. Después llega el libretista a reclamarme y de ahí Yerko nunca me perdonó”, finalizó.