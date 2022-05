"Ojalá que no los tomen": Monserrat Álvarez se indignó por jugada de taxistas

La periodista también pidió difundir lo que ocurría "para que haya comprensión en los trabajos". AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Juan Pablo Ernst 12 de mayo 2022 · 10:45 hs

Con evidente molestia reaccionó la periodista Monserrat Álvarez a las informaciones surgidas a través de las redes sociales, las que aseguraban que a raíz de la suspensión temporal de la Línea 1 del Metro, los taxistas estaban cobrando 10 mil pesos el tramo entre Estación Central y la estación Universidad de Chile.

Los reporteros del matinal Contigo en la Mañana estaban en la calle conversando con algunos de los miles de santiaguinos que se vieron afectados por la emergencia, cuando en el estudio Álvarez tomó la palabra.

"Acá hay un tuit que dice: Metro reporta interrupción del servicio en Línea 1. Usuarios reportan que taxistas están cobrando 10 mil pesos para transportar pasajeros desde Estación Central hasta Universidad de Chile", leyó la conductora del matinal de Chilevisión.

“Taxistas frescos”

La reacción de la periodista no se hizo esperar y, con notoria indignación, manifestó: "Bueno, taxistas frescos, pero no creo que la gente vaya a tomar el taxi", dijo primero, y remató con un "ojalá que no los tomen".

En ese mismo sentido, su compañero en la conducción, el también periodista Julio César Rodríguez, intervino para recordar que siempre has personas que necesitan cumplir horarios por diversas circunstancias: "El problema es si hay un trámite, a cierta hora...", le hizo el alcance a Monserrat Álvarez.

Ella, en tanto, cerró el capítulo concordando con lo dicho por Rodríguez. Y terminó asegurando que "hay que difundir lo más posible para que haya comprensión en los trabajos, de los empleadores, respecto a esta situación".

Cabe recordar que el servicio de la Línea 1 del Metro fue parcialmente suspendido, luego de que uno de los carros golpeara a un supuesto delincuente que intentó huir por las vías, tras habar robado un celular en la estación Unión Latinoamericana.

El individuo, que recibió un golpe no fue atropellado por el tren subterráneo. Luego fue detenido por efectivos de Carabineros y trasladado a un recinto asistencial.