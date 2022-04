Omar Ayuso se despide de Élite después de cinco temporadas

Omar Ayuso interpretó a Omar en Élite. INSTAGRAM.

19 de Abril 2022

El actor español Omar Ayuso anunció su salida de Élite luego de cinco temporadas, según anunció en su cuenta de Instagram.

El intérprete, junto a Itzan Escamilla, formaba parte de la serie de Netflix desde su debut en 2018. A ellos se suma Claudia Salas y Georgina Amorós como los integrantes más antiguos del elenco que con el tiempo se ha ido renovando y sumando nombres como Manu Ríos, Carla Díaz y Martina Cariddi.

En la red social, Ayuso publicó una imagen donde reúne lo que fue su primera escena y su última aparición en el drama juvenil.

“Pasada la semana del estreno no quería dejar de compartir estas dos imágenes: mi primer y último plano en el que ha sido el viaje emocional más importante de mi vida, hasta el momento”, comenzó señalando.

De esta forma, explicó que “en una imagen el niño ilusionado e inseguro, en la otra el no tan niño aún más ilusionado y mucho más inseguro que cuando empezó”.

Omar Ayuso reconoció que con Élite “nos debemos tantas cosas el uno al otro que creo que lo mejor es dejarlo en paces”.

“Gracias a todas las personas que me habéis cogido la mano en el inicio de este extraño camino que ya es mío, en el que espero nos volvamos a encontrar muchas veces”, añadió. Además, agradecidó a su personaje, Omar, porque “nos hemos dado mucha vida y muchas guerra. The show must go on (El show debe continuar”, cerró.

Con la salida de Omar Ayuso, aún se desconoce si sus compañeros Itzan Escamilla, Claudia Salas y Georgina Amorós continuarán en la producción.

Élite estrenó su quinta temporada el pasado 8 de abril y ya tiene confirmado un sexto ciclo, que aún no tiene fecha de estreno en Netflix.