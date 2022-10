Oriana Marzoli arremetió sin filtro contra a Gala Caldirola: "Ella vale por ser la roba maridos"

"Yo tengo un don para detectar a este tipo de tías", dijo Oriana sobre Gala Caldirola. INSTAGRAM.

04 de octubre 2022

Son guapas, españolas y ambas se lucieron en realitys chilenos, pero Oriana Marzoli y Gala Caldirola sencillamente no se soportan. Y una nueva muestra de lo anterior se evidenció este lunes, cuando la nacida en Venezuela no dudó en tratar de "roba maridos" a la ex de Mauricio Isla, durante su participación en en el programa Zona de Estrellas.

Oriana Marzoli, que se hizo conocida en nuestro país en el reality Amor a Prueba y participó también en Volverías con Tu Ex y Doble Tentación, no usó filtros a la hora de criticar a la hispana, de quien se dice que estaría en pareja con Mauricio Pinilla.

Y fue precisamente esta supuesta relación con el ahora rostro de TVN, lo que sacó a relucir en sus cuestionamientos la nacionalizada española.

Juntos a los panelistas del programa de Zona Latina y puesta a opinar de Gala y su supuesto romance con el ex goleador de la U, Oriana Marzoli apuntó primero a lo que la distingue a ella de la modelo hispana.

"La diferencia entre hacerse conocido por ser una persona que no depende de nadie -este es mi caso-, a ser un personaje conocido dado a que estás siempre con un futbolista, es bastante", planteó la estrella de realitys.

Y no dudó en afirmar que Gala Caldirola "como personaje no vale mucho. Ella vale por ser la roba maridos".

¿Isla o Pinilla?

Lejos de quedar satisfecha con la descripción que hizo de Gala, Oriana siguió dándole duro y sin filtro a su rival.

"A mi me importa una real mier... su vida. Pero si es verdad que se dijo que a mi me gustaría tener la vida que tuvo ella y tener el mismo marido, yo digo de qué marido me hablas, no sé si me está hablando de Mauricio Isla, o me estás hablando de Pinilla", ironizó la nacida en Caracas.

Y prosiguió con sus fuertes críticas al plantear que "no sé si la manera de avanzar de ella es la manera que todo el mundo quiere tener de avanzar. Si para eso tienes que robar maridos, pues prefiero estar estancada como yo", lanzó Oriana.

Según Marzoli, "yo tengo un don para detectar a este tipo de tías".

"Está claro que hay cosas que ustedes no ven dentro de un reality, por eso entiendo que mucha gente estuviera cegada", manifestó a continuación.

Sostuvo también que "a mi últimamente me han estado escribiendo por Instagram diciéndome que yo tenía toda la razón, que fui la única que se dio cuenta".

"No me equivocaba. Yo siempre dije que era una chica que buscó a un futbolista, ahora está por otro futbolista. No le importó que fueran compañeros, no le importa nada", aseveró Oriana Marzoli.

Para ella, está claro que Gala Caldirola "repite el patrón constantemente".