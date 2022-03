Otra renuncia más: Felipe Ríos anunció su salida de Aquí Se Baila por lesión

Felipe Ríos sufrió una lesión en sus hombros, por lo que debió abandonar Aquí Se Baila. CANAL 13.

Compartir











Por: Rodrigo León 24 de Marzo 2022 · 10:32 hs

Tras las presentaciones de sus compañeros en una jornada donde se conocería quién obtendría la inmunidad, Felipe Ríos regresó a Aquí Se Baila después de tres semanas para realizar un importante anuncio: su salida de la competencia debido a una lesión que sufrió en sus hombros.

“Venimos a comunicarle al jurado, a nuestros compañeros y toda la gente que ve este maravilloso programa que, lamentablemente, por mi culpa no de la Paloma, estoy con una lesión en los hombros que he tratado de sanar, pero es un poquito más grave y me dieron dos semanas más de licencia”, dijo.

En esa misma línea, agregó que “hay que cuidarse y seguir para adelante". Sin embargo, el actor dejó abierta la oportunidad de volver en la segunda temporada del programa de Canal 13 porque “las ganas de bailar están siempre”.

Felipe Ríos aprovechó la oportunidad de regalarle un ramo de flores a su bailarina, Paloma Schneider, en Aquí Se Baila. Además, su aparición coincidió también con su cumpleaños, por lo que todos en el estudio aprovecharon la oportunidad de cantarle y felicitarlo.

Antes de despedirse, quien tomó la palabra en el jurado fue Francisca García-Huidobro, quien le agradeció al artista aparecer y dar sus explicaciones.

“Yo reclamé bastante, no porque sea el señor Ríos, habría reclamado fuera cualquier participante porque me parecía que ya llevaba demasiado tiempo fuera”, explicó la comunicadora.

Agregó que “si volvía, volvía en una desigualdad absoluta de condiciones con los demás, entonces no solo reclamé sino que también quiero agradecerle al señor Ríos que tenga los cojones de venir aquí a decir que se va porque no puede seguir bailando en vez de seguir en un tira y afloja con la producción”.

“Eso es de caballeros. Feliz cumpleaños señor Ríos, un placer haberlo tenido en Aquí Se Baila”, cerró.