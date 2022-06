"Otras prioridades": Maly Jorquiera explicó las razones para no casarse todavía con Sergio Freire

Compartir











Por: Gaspar Marull 26 de junio 2022 · 16:40 hs

La comediante Maly Jorquiera señaló que aún no se ha casado con su pareja de años, el también humorista Sergio Freire debido a otras prioridades.

“Además, nos gustaría hacer una fiesta y viajar con nuestro hijo Lucas y conocer otros países”, dijo sobre el anuncio de boda que la pareja anunció en 2020.

Aún cuando la comediante manifestó que aunque existen esas prioridades, se quiere casar, “pero no se cuándo”. Precisó que “los tiempos cambiaron, la economía varió… siento que hay otras prioridades. Obvio que me quiero casar, no soy la que lo consiguió y ahora se va de la casa”.

“Si me caso, pero no sé cuándo. Yo quiero ser la eterna novia. Ya veremos, primero hay que fluir. Sigo viviendo el amor como la primera vez”, agregó la actriz y comediante.

Estas declaraciones las hizo en el último capítulo del programa Podemos Hablar, el cual tuvo como invitados también a Emeterio Ureta, Eliseo Salazar, Gaby Hernández y Emilia Daiber.

En ese mismo programa, Maly Jorquiera emplazó a Irina Karamanos tras la polémica cambio de nombre del cargo de Primera Dama, el cual por unas horas fue reemplazado por gabinete Irina Karamanos, para luego pasar a ser llamado Coordinación Sociocultural.

Ante lo sucedido, Maly señaló que “hay tantos temas más relevantes que si la Primera Dama sigue siendo Primera Dama o no, que no puede ser el día de hoy que ocupen las portadas de los diarios y matinales este tema”. Bajo este contexto, la actriz aclaró que “espero que salga aclarar ella, no Camila Vallejo que ya está aperrando con todo.

Concluyó que si bien había que darle una vuelta al asunto, “no puede ser un tema prioritario si se llama gabinete Irina Karamanos”, señaló y reiteró que “la huelga de Codelco, el narcotráfico, la delincuencia son temas mucho más relevantes que si se llama Primera Dama o no“.