Pablo Chill-E es "detenido" en medio de su presentación en Lollapalooza

Por: Cristián Meza 20 de Marzo 2022 · 16:00 hs

Pablo Chill-E fue uno de los platos centrales de la segunda jornada de Lollapalooza Chile 2022 y su presentación estuvo marcado por una puesta en escena a la altura de la ocasión.

Esto, ya que el cantante de trap contó en su actuación con la colaboración de artistas como Polimá Westcoast, Flow Lebron y Harry Nach. A esto se sumó una petición de matrimonio en medio de su show.

Para el cierre de su actuación, Pablo Chill-E eligió la canción Jaguar, donde se refiere a la detención sufrida en 2021, cuando fue sorprendido en un vehículo robado.

“Ahora todos hablan mier…, ahora no me quiere nadie. Ahora están todos sensibles, ya no les gusta la calle (…) por eso los pacos, los ratis, el gobierno están buscando que me calle”, es parte de la letra del tema, donde también es mencionada Katherine Martorell, ex subsecretaria de Prevención del Delito.

“Esta la voy a cantar igual, aunque no quieran”, sostuvo Pablo Chill-E, pero cuando estaba finalizando su canto, el sonido se detuvo y apareció un grupo de supuestos funcionarios de la PDI, quienes se lo llevaron “detenido”.

El momento generó conmoción y varios fans creyeron que se trataba de un procedimiento policial real.