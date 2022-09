Pablo Chill-E explica las presuntas amenazas a vecino que lo llevó a ser detenido

Pablo Chill-e recalcó que "nunca hubo arma de fuego".

Por: Juan Pablo Ernst 15 de septiembre 2022 · 11:45 hs

Un fuerte desmentido a las afirmaciones del vecino que lo acusó de amenazarlo de muerte, realizó el cantante Pablo Chill-e, tras ser detenido y posteriormente liberado por Carabineros, ocasión en la que afirmó que "nunca hubo un arma de fuego" involucrada en el incidente.

De acuerdo a la persona que hizo la denuncia que llevó a la detención del artista urbano, todo comenzó cuando el perro pitbull propiedad del músico ingresó a su patio y atacó a su mascota.

"Le iba a tirar un piedrazo, porque su perro tenía a mi perrita del cuello y la iba a matar", le relató a a T13.

Fue en ese instante que, según el denunciante, Pablo Chill-e lo amenzó de muerte.

"El tipo me dice: 'si le tiras una piedra te voy a matar'. No le creí, cuando se sube el chaleco y me muestra la cacha de una pistola negra. Ahí inmediatamente solté la piedra, agarré a mi perro y decidí llamar a Carabineros", relató el vecino.

La versión del cantante

Tras quedar en libertad la tarde del miércoles, el artista urbano no perdió tiempo y entregó su versión de lo ocurrido.

Pablo Chill-e partió recalcando que "nunca hubo arma de fuego".

"Él venía con así un peñasco. Quería defender a mi perro, porque siempre había problemas porque mi perro se escapa y se pelea con su mascota", relató a continuación,

La voz de Facts aseguró que su vecino "vino con una piedra que pudo haber matado a mi perro. Por eso me puse por encima y le dije que le iba a pegar", planteó.

Entonces Pablo Chill-e manifestó: "Y como soy famoso, dijo que salí con una pistola y que lo había amenazado de muerte. Y todo eso es mentira", reiteró.

Cabe mencionar que tras ser detenido por Carabineros, en la audiencia de formalización el cantante urbano quedó con la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima.