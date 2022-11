Pablo Mackenna y su combate contra el cáncer: "Tienes clara la sensación de finitud"

"Tuve mucha suerte de descubrirlo a tiempo", asumió Pablo Mackenna. INSTAGRAM.

24 de noviembre 2022

El escritor y presentador de televisión Pablo Mackenna reveló la dura lucha que le ha dado al cáncer y asumió que debe estar en un control permanente.

El ex CQC asistió esta semana a grabar una nueva edición de La Divina Comida, el estelar que Chilevisión transmitirá este domingo.

"Me mejoré de un cáncer", les contó al resto de los comensales el autor de Anatomía del Amor Perfecto.

"Tuve mucha suerte de descubrirlo a tiempo", reflexionó Pablo Mackenna sobre lo ocurrido.

Por fumador

Ahí detalló que "me salió un tumor en la vejiga. Es cáncer de cigarro, totalmente", apuntó. Y entregó cifras más que claras: "El 98% de la gente que le da cáncer a la vejiga han sido fumadores", puntualizó el escritor.

"Era un polvito que el cuerpo trata de botar y finalmente se queda pegado a unos silos", explicó de manera gráfica.

Y como el origen de todo el tema fue su adicción al tabaco, Francesco Gazzella le consultó si tras el diagnóstico había dejado de fumar.

"Sí, lo dejé", respondió el ex conductor de CQC, aunque de inmediato matizó su respuesta y dejó en claro que no había cortado la relación con el tabaco.

"Ahora volví de hue... Y tengo que estar en control permanente", asumió el escritor y ex de Javiera Díaz de Valdés.

Un fantasmita

"Es algo que te acompaña como un fantasmita. Mi papá se murió de cáncer. Mi abuelo se murió de cáncer", reveló sobre los antecedentes familiares en el tema.

"Lo supe hace un año, en pandemia todavía. Quedé para dentro", admitió Pablo Mackenna.

Dijo también que tras su experiencia "tienes más clara la sensación de finitud".

" Lo que me pasó en ese minuto que esperaba que era algo más grave y que se había acabado ", planteó y reconoció que " me dio mucha lata que me estuvieran robando tiempo de la cosecha ".