Pablo Milanés: el día que rompió con Fidel

"A Fidel le critico la falta de libertad de expresión", aseguró Pablo Milanés. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 22 de noviembre 2022 · 09:06 hs

El cantautor cubano Pablo Milanés, fallecido la madrugada de este martes a los 77 años en Madrid, España, no fue ni por lejos un incondicional del régimen castrista, pese a formar parte de la denominada Nueva Trova Cubana, e incluso más de una vez criticó duramente a Fidel Castro.

El quiebre entre el artista nacido en la localidad de Bayamo y el líder revolucionario se hizo más que evidente cuando, hace dos, décadas Milanés no dudó en manifestar que "a Fidel le critico la falta de libertad de expresión porque hay tantas cosas bonitas aseguradas por la revolución que cuando ves que es capaz de encarcelar a un agente durante 20 años porque habló dos o tres mierdas, no lo concibes", según le dijo a la radio colombiana Caracol.

Sus críticas al régimen de La Habana a comienzos de este siglo le significaron también un alejamiento con Silvio Rodríguez, otro de los integrantes de la trova.

Pero los cuestionamientos del intérprete de Yolanda se siguieron sumando y en distintas entrevistas habló de una dura experiencia que vivió en su juventud. Y no eludió el tema cuando fue entrevistado para un documental apenas dos años atrás.

Campo de concentración

En 2020, el testimonio de Pablo Milanés fue recogido por el portal Diario de Cuba. En esa ocasión recordó que "me sentía revolucionario. Y cuando me engañaron de aquella manera, me mandaron un telegrama donde me decían que había sido elegido para el servicio militar. Y fui elegido para un campo de concentración. Para un muchacho de 23 años eso fue brutal".

Dos años antes, había profundizado en el tema en una entrevista con La Tercera, donde se refirió a las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), que funcionaron entre los años 1965 y 1968 como verdaderos campos de concentración.

"Hago muchas entrevistas en Cuba y cuando hablo de la UMAP es como si hablara del diablo, porque es una pena que se lleva dentro, no han podido corregirla ni pedir perdón tampoco por lo que hicieron", relató Pablo Milanés en aquella ocasión.

50 mil jóvenes

Y entonces detalló que "lo que hicieron fue condenar a miles de muchachos jóvenes a campos de concentración simplemente porque pensaban libremente. Ni siquiera porque pensaban lo contrario, sino porque eran librepensadores y tenían opiniones", rememoró el artista.

"No hablemos más de eso -pidió-, porque fue un asunto muy, muy oscuro de la historia de la Cuba revolucionaria: hubo campos de concentración".

"Fueron 50 mil jóvenes los que estuvieron en los campos de concentración, y entre ellos yo también", recordó el cantautor y guitarrista cubano.

Cuando el periodista que lo entrevistaba le preguntó qué había ocurrido para que, luego de haber estado encerrado en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción, él hubiera apoyado al régimen encabezado por Fidel Castro, el exponente de la Nueva Trova Cubana le respondió: "Porque yo soy revolucionario, ellos no".