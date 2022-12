Pailita impactó con su dura historia en el estreno de Urbanos: "Fue una infancia muy triste"

"Para qué te voy a mentir, nunca fuimos felices como familia", reconoció Pailita en el programa Urbanos. FOTO: TVN.

01 de diciembre 2022

Carlos Raín Pailacheo, popularmente conocido como Pailita, impactó con su historia durante el estreno de Urbanos, del Barrio al Éxito, en TVN, oportunidad en la que afirmó que tuvo "una infancia muy triste".

El artista de 22 años nacido en Punta Arenas fue el elegido por el canal público para comenzar el estelar conducido por María Luisa Godoy.

Aunque vive un gran presente y su futuro luce más que prometedor, Pailita enfrentó momentos muy duros durante su infancia y que lo marcan hasta el presente. Por eso plantea que "me tocó madurar antes" y "ser el pilar de la familia".

En formato de docurrealidad, en este primer capítulo el equipo se trasladó hasta la casa en que reside Pailita y su familia. "Mi mamá está más contenta”, reconoció el artista.

La droga

Durante su conversación con María Luisa, el cantante urbano dio a conocer que gran parte de los problemas que ha pasado su familia se relacionan con los problemas de drogas que tenía su hermano mayor, el que permanece en la cárcel cumpliendo una condena.

Pailita se sinceró con la conductora del programa y reveló que dicha experiencia lo motivó a mantenerse alejado de esas sustancias: "Ni siquiera me gustaba el olor, ni el humo", aseguró.

"Fue una infancia muy triste. Nunca fuimos felices", le planteó el artista a María Luisa, a quien le recalcó: "Para qué te voy a mentir, nunca fuimos felices como familia".

Aunque en ese tiempo lo pasó muy mal, hoy Pailita asume que "fue un proceso y bueno, porque me dejó como ejemplo de que eso no estaba bien".

"Desde niño me di cuenta de lo que era bueno y lo que era malo. De ahí escogí mi camino", le aseveró a la periodista.

En el estelar de TVN el cantante urbano asumió que convivir con la adicción de su hermano "ha sido lo más duro" que le ha tocado vivir.

"Me tocó madurar antes", indicó, al revelar que él tenía apenas 11 años cuando su hermano fue encarcelado por sus problemas con las drogas.

El llanto de Pailita

Por eso, reconoció que años después, cuando volvió a su natal Punta Arenas para ofrecer un show gratuito, lo embargó una profunda tristeza.

"Me acuerdo que fui a mi casa y lloré, no paraba de llorar. Lloraba, lloraba y lloraba... porque me acordé de todo, poh", le reveló a María Luisa.

"Cuando chico decía 'ya, no importa, hay familias que la están pasando peor y salieron adelante, ¿por qué no podemos salir adelante?'", rememoró el intérprete.

"Sí, la pasé súper mal. Es que ver a un hermano metido en eso. Para un niño es súper complicado ver eso", admitió Pailita.

"Lloraba mucho cuando niño. A veces no comía, a veces no dormía", relató durante el programa.

"A veces a las 4 de la mañana, de la nada, ¡pah! problemas en la casa. Las drogas, pandillas llegan con cuchillos... y un niño. Qué podía hacer yo, siendo un niño no podía hacer nada", intentó explicar lo que tuvo que vivir de pequeño.

Y al final resume que "por eso soy tan enfocado y disciplinado. Me tocó ser el pilar de la familia".