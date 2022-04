Paloma Mami descarta conflicto con Pablo Chill-E: "Intentaron cambiar la narrativa"

Los artistas nacionales dialogaron a través de Instagram. AGENCIA UNO/ARCHIVO

La cantante de música urbana chilena Paloma Mami descartó cualquier conflicto con su colega Pablo Chill-E, quien se bajó del Ritual Fest realizado el fin de semana pasado en el Estadio Santa Laura acusando “tratos denigrantes” por parte de la productora a cargo del evento.

Todo comenzó luego que los organizadores del festival aseguraran que “el equipo de Pablo Chill-E, nos exigió que el artista se presente en el escenario principal, después del show de Paloma Mami, con la intención de cerrar el festival”.

La declaración desató una polémica en redes sociales, donde se habló de enfrentamientos entre los artistas chileno.

El intérprete de “Shishigang” compartió un video en su cuenta de Instagram en donde entregó su versión de los hechos. “Ellos (la productora) empezaron a mentir diciendo que uno de mala clase no quería ir e incluso diciendo que nosotros nos molestaba que la Paloma estuviera en un escenario grande y no era eso, es la falta de respeto contra todos nosotros los artistas urbanos y fue fome porque no les pudimos llevar el show a ustedes y eso es lo que más me da pena porque hay que hacerse respetar en esta hueá”, señaló.

Pablo Chill-E agregó además que “hay que hacerse respetar y por eso me salí, a parte que no me habían depositado ni siquiera en 50% y no había contrato, por eso pude salir sin que me hicieran una demanda”.

Paloma Mami -quien terminó cerrando el espectáculo- comentó esta publicación y se puso del lado de su colega, apuntando sus dardos hacia la organización del evento.

“Hermano, qué lástima lo que pasó contigo, Harry Nach y Polima, pienso que la tarima que les dieron a ustedes no es la que merecen. La hueá era demasiada pequeña parecía que era para cantar en el colegio.. intentaron cambiar la narrativa al ponernos en contra para ellos no lucir mal”, escribió la cantante de “Not Steady”.

La ex Rojo también expresó que “es un momento histórico de la música urbana en Chile, lo que necesitamos es la unión y creo que muchas veces los medios hacen ver mal a sus propios artistas nacionales por subir los ratings de sus programas/plataformas y eso hace que la gente se enfoque en lo negativo en vez de ver cómo estamos llevando la bandera a todas partes del mundo”.