Paloma Mami respondió a Álex Gárgolas por polémica con artistas urbanos chilenos

Paloma Mami se sumó a la polémica con el productor Álex Gárgolas. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dínamo 07 de agosto 2022 · 10:58 hs

La cantante nacional Paloma Mami respondió a las polémicas declaraciones del productor musical puertorriqueño Álex Gárgolas, las que generaron la molestia de los artistas chilenos del género urbano.

La intérprete de “Not Steady” salió al paso del anuncio del productor, quien este viernes informó que cancelaría el lanzamiento del disco “Reggaetón Chileno Vol. 1”, que preparaba en compañía de numerosos reggaetoneros nacionales.

“El movimiento chileno está donde está gracias a Chile. Que la música hable por sí misma”, escribió la ex participante de Rojo.

Las palabras de Paloma Mami surgieron tras una frase del productor, quien en la promoción del trabajo señaló “olvídense de todo lo otro. El mundo es música, no solo un país. Pero si me faltaste el respeto, aguanta la presión de la Elite”.

La publicación de Paloma Mami. INSTAGRAM

La polémica

La controversia surgió cuando Gárgolas hizo promoción en sus cuentas oficiales al comentado disco, que iba a contar sólo con artistas nacionales. Sin embargo, el sitio especializado Trap2Day, reveló que el puertorriqueño pensaba sumar a artistas de su nacionalidad a dicho trabajo.

“Ahora viene la prueba de fuego para los chilenos. Cuantos se van a quedar sonando en regiones de Chile y los que van a trascender al mundo. Asia, África, Estados Unidos, Canadá, PR, Inglaterra, México, Alemania, Japón. Cuantos van a tener sus propios jets privados y sus Rolls-Royce. Ahora que Chile está en el mapa”, señaló el productor.

Álex Gárgolas añadió que “a ver comenten esos fanáticos sabios que siempre opinan que lo pueden todo, a ver cómo lo van a hacer. Los leo y vuelvo y repito no he aportado nada ni he hecho nada pa ese movimiento. Solo un legado musical mundial y ayudar a unos cuantos amigos míos de Chile que los considero familia”.

El comentario no cayó bien en artistas chilenos como Pablo Chill- E, Marcianeke y Pailita, quienes aseguraron que la música urbana nacional ha logrado avanzar “sin la ayuda de nadie”. Don Omar, una de las leyendas del reggaetón internacional, se sumó a los cuestionamientos hacia Gárgolas.

Al final, y ante todo el revuelo, el productor confirmó la cancelación del proyecto luego que varios de los participantes se bajaran.