"Me echaron por maleducada": Pamela Díaz recordó su despido de TVN

Pamela dijo que le gustaría ver el capítulo de Mochileros que hizo con Karen Doggenweiler.

Aunque al comienzo culpó a exclusivamente a los ejecutivos por lo ocurrido con el programa Mochileros y su salida de TVN, con el paso del tiempo Pamela Díaz asumió su parte de responsabilidad, al punto de realizar un breve pero significativo mea culpa en el estelar Pero con Respeto, que conduce Julio César Rodríguez .

La pareja de Jean Phillipe Cretton fue la invitada este martes al programa de Chilevisión, donde reconoció que "me desubiqué" en sus críticas a los ejecutivos del canal estatal, pues antes de la suspensión del programa, ella había dicho que "TVN no me sabe valorar" y "siento que nunca estuve ahí".

Puesta a conversar sobre el tema por Julio César, la comunicadora sostuvo inicialmente que "fui mal echada, muy mal echada. Se desubicaron". Y luego sostuvo que "me echaron porque les caí mal, por maleducada".

No obstante, de inmediato asumió que "igual me desubiqué, porque dije que los ejecutivos no sabían mucho de televisión... y de números tampoco". Aunque dejó en claro que hablaba de los que estaban antes, no de los de ahora.

"Es un programa en el que en realidad lo pasé bien. Me gustaría que saliera al aire el que grabé con Karen Doggenweiler", manifestó sobre Mochileros, y admitió que le gustaría mucho que TVN se decidiera a transmitir los programas que no salieron al aire.

La noche es nuestra

Durante la conversación con Julio César Rodríguez la animadora habló también de las opciones de regresar a la televisión abierta.

"Tiene que ser en un programa en el que yo me sienta cómoda, que lo pase bien, y que pueda disfrutar", le dijo al anfitrión.

Y, en ese sentido, reconoció que volvería feliz a participar en La Noche es Nuestra, junto a Jean-Philippe Cretton y Felipe Vidal.

"Quiero decirle altiro a los ejecutivos, ¿por qué están pasando los martes La noche es nuestra? Un programa grabado hace 3 años. Yo no sigo facturando", lanzó medio en serio medio en broma.