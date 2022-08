Pamela Díaz contó cómo detuvo fuerte discusión dentro de un banco: "Me bajé la mascarilla"

"Me bajé la mascarilla para que supieran que era 'La Fiera'", dijo Pamela. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 02 de agosto 2022 · 16:52 hs

Ser famosa tiene cosas buenas y otras no tanto, como lo comprobó, una vez más, la modelo Pamela Díaz, según contó en las historias de su cuenta de Instagram.

La ex de Jean Philippe Cretton admitió que fue el susto por "cómo están las cosas en el país", lo que la hizo salir del anonimato que le daba su mascarilla, para poner orden en un momento en que se puso muy inquieta por lo que ocurría al interior de la sede bancaria

Pamela le contó a sus más de 2,5 millones de seguidores que "estaba en el banco y, de repente, uno se pasó (en la fila). Obviamente barsa, y le empiezan a decir: 'Qué te pasa, malaya, tonto... hijo de la...' a grito pelao", relató la influencer, imitando las voces de quienes proferían los garabatos.

“Yo dije: '¿Qué onda?'. No es que me haga la fina, pero también me llamó la atención", reconoció la empresaria, que admitió que la situación la puso extremadamente nerviosa y que incluso pensó que de pronto todo podía pasar a algo mucho mayor.

Dijo que en esos instantes se le pasó por la cabeza que "en cualquier momento podía llegarme un balazo, como están las cosas en el país".

Entonces decidió que era hora de intervenir para tratar de bajar la tensión del ambiente y terminar con la discusión. Para ella empleó lo que denominó "psicología de ave".

Empoderada

"Con mi psicología de ave, les dije: '¿Pueden bajar la voz?'", aseguró a sus seguidores la panelista de espectáculos. Según ella, un solo grito le bastó para que le hicieran caso.

"Me pueden creer que la bajaron", dijo orgullosa en su relato. Pero faltaba un detalle que sin duda marcó un antes y un después: "Me bajé la mascarilla para que supieran que era 'La Fiera'", narró a continuación, satisfecha de que su intervención ayudara a disminuir los decibeles y calmar los ánimos al interior del banco.

Pero el resolver el problema le trajo otro a Pamela Díaz, porque tras saber que ella era "La Fiera", el hombre que había tenido el conflicto "comenzó a contarme su vida. Me tuve que mamar toda la vida del caballero, pero no pelearon", concluyó el relato para sus seguidores.