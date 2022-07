Pamela Díaz contó por qué no va al Podemos Hablar: "No voy a ir con gente que no me agrada"

"Me bajaron de Podemos Hablar, pero no puedo decir por qué”, manifestó Pamela Díaz. ARCHIVO/AGENCIAUNO

Por: Gaspar Marull 16 de julio 2022 · 17:40 hs

“No voy a ir con gente que no me agrada”, afirmó tajante Pamela Díaz al referirse a por qué no ha participado en Podemos Hablar, el programa conducido por su pareja, Jean Philippe Cretton, por las pantallas de Chilevisión, y dijo que los motivos son confidenciales.

Pamela Díaz confesó en Me Late Prime que no ha podido concretar su invitación al programa, debido precisamente a que han sido tres las veces que se han cancelado las invitaciones.

"Me bajaron de Podemos Hablar, pero no puedo decir por qué”, manifestó.

De todas maneras, Pamela señaló que no es algo que le preocupe el no haber ido a Podemos Hablar porque “hay gente que no me gusta en el programa y no voy a ir con gente que no me agrada”.

Aprovechó la instancia también para señalar que los encargados de producción son los que deberían ser interrogados.

Pololeo

En esa misma instancia, la Fiera también fue consultada por su relación sentimental con Cretton. “Se rumorea que hay un nuevo quiebre con Jean Philippe, ella pololea o pololeaba con Jean Philippe, la gente quiere saber. ¿Están bien?”, preguntó Chiqui Aguayo.

“No puedo responderlo, es un tema mío”, respondió Díaz, haciendo énfasis en que “sí se puede hablar, pero es un tema que yo no puedo responder”, cerró.