Pamela Díaz criticó la actitud de Manuel Neira tras demandarlo por pensión alimenticia: "Ni un hola"

Un quiebre total, que en la práctica significa que no existe "ningún tipo de relación" con Manuel Neira, dio a conocer la ex del futbolista y madre de sus hijos Trinidad y Mateo, Pamela Díaz.

La influencer sostuvo que esta actitud del ex seleccionado nacional comenzó luego de que ella decidiera demandarlo por pensión alimenticia para sus hijos después de 14 años.

Resulta que, según contó Pamela Díaz, desde que se separó de Manuel Neira en 2008 que ha corrido ella sola con todos los gastos de mantener a Trinidad y Mateo.

La comunicadora se refirió al tema durante una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram, en la que también tomó parte la abogada Carmen Gloria Arroyo.

Y el tema era nada menos que el de los llamados papitos corazón, que dejan a sus ex mujeres solas a cargo de sus hijos y sin entregar la ayuda económica que les corresponde por ley.

La deuda

Fue en ese contexto que Pamela Díaz recordó que hace un tiempo decidió hacer pública la deuda que mantenía su expareja con sus hijos.

"Es heavy cuando yo le conté a la Carmen. Después de eso sentí la energía de poder decirlo sin que se viera feo", rememoró la mamá de Trinidad y Mateo.

A continuación la ex amiga de Rocío Marengo confirmó que por casi una década y media no expuso ante nadie el tema de que el padre de sus hijos no la apoyaba económicamente.

"Nunca dije que yo mantenía a mis hijos sola. Para mí no era por el personaje de 'La Fiera'", sostuvo Pamela Díaz.

Reveló que siempre "mi mamá me decía por qué te haces la fuerte. No es que yo me hacía la fuerte", planteó, sin embargo.

La demanda

Según la modelo e influencer, "si no pedí durante 14 años pensión alimenticia -porque hueona, no era plata para mí, era para mis hijos-, era para no hacer problemas, para no cagarla. Porque tenía y dije que era mejor así", reflexionó en su conversación con la abogada.

Y entonces reveló que una vez que tomó la decisión de ir a tribunales para que sus hijos tuvieran lo que les corresponde, Manuel Neira adoptó una actitud absolutamente insólita.

"Desde que lo hice no tengo ningún tipo de relación. Si antes me decía hola el papá de mis hijos, ahora no tengo nada, ni un hola, después de que lo demandé", aseguró Pamela Díaz.