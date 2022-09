Pamela Díaz debutó con nuevo podcast en Spotify: "Disculpe si nos desubicamos"

Pamela Díaz habló de Jean Philippe Cretton en el primer episodio de su nuevo podcast. INSTAGRAM.

Pamela Díaz, animadora y modelo chilena, debutó en las últimas horas en Spotify con su nuevo podcast llamado Hoy Es Hoy.

Su nuevo proyecto, el que ya había anunciado a través de sus redes sociales, es realizado junto a la productora Santana Medios, la misma que está detrás de los videos en su canal de YouTube.

El primer episodio del nuevo podcast de Pamela Díaz lleva por nombre “Fantasías”, con una duración de 39 minutos, y cuenta con la participación de Pamela Leiva, Chiqui Aguayo y Paula Bolatti.

Según se pudo ver en un adelanto que publicó en su cuenta de Instagram, el tenor de la conversación tendrá el mismo que su espacio Sin Filtro en la plataforma de videos.

“Disculpe si nos desubicamos con alguna tontera (…) pero aquí estamos pasándolo muy bien”, comentó la actual pareja de Jean Philippe Cretton durante el episodio en el que se revelan diversas anécdotas de las invitadas.

Pamela Díaz habló de Jean Philippe Cretton

Pamela Díaz aprovechó la instancia para también referirse a una particular situación que ha vivido junto a Jean Philippe Cretton durante la relación, que ha vivido altos y bajos.

Ocurrió cuando reconoció que ella no es de volver con ex parejas, pero reconoció que “ahora último me han pasado un par de cosas, pero bueno, ahora último, porque es público”.

Sobre Cretton, Díaz aseguró que “es un buen niño", por lo que "a él sí lo podía reciclar feliz de la vida, todas las veces, cuando quiera”.

Pamela Díaz le preguntó a sus invitadas si se había desubicado, pero Chiqui Aguayo le aclaró que “esta cuestión sale en todas partes, Pamela. Tú quieres mantener tu vida privada”.

“¿Pueden borrar esta parte?”, le pidió a producción, desatando risas entre los presentes en la grabación del primer episodio de su podcast.