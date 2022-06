Pamela Díaz realizó live en plena grabación de La Divina Comida y desató molestia de Chilevisión

"Yo estoy acostumbrada, mis amigas no", dijo Pamela ante la polémica causada por su live en plena grabación. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 24 de junio 2022 · 10:06 hs

Acostumbrada a conectarse con su "people" cuando le da la gana, Pamela Díaz ni se arrugó para realizar un live a través de su cuenta de Instagram mientras participaba en la grabación de un nuevo capítulo de La Divina Comida, lo que causó una gran molestia en la producción del programa de Chilevisión.

De hecho, aunque su manager le avisó que la habían llamado para hablar de esa situación, la expanelista del Me Late sencillamente le bajó el perfil al tema y, de pasada, le tiró un palito a la que fue su casa televisiva.

"Algo quieren hablar conmigo, algo dijiste que les cayó mal", le dijo Verónica Silva a Pamela, quien, en su estilo habitual, respondió: "¿Por qué se va a enojar Chilevisión, si yo no soy parte de ellos? Yo puedo irme a carretear", lanzó desafiante.

Mientras la exconductora de La Noche es Nuestra mantenía este diálogo, las otras invitadas al estelar de Chilevisión, Yamila Reyna, Eva Gómez y Carmen Gloria Bresky, miraban nerviosas.

De hecho, esta última comentó que "no estoy acostumbrada a tanta polémica", a los que Yamila respondió: "Apaga la hue..., entonces".

Mientras, las caras en la producción se ponían cada vez más largas, pero Pamela Díaz no dio su brazo a torcer. Decidida a imponer su postura al respecto, argumentó que "es mi celular, son mis redes y es mi people".

"No estoy diciendo qué estoy grabando. ¿Estoy grabando la comida? No. Estoy aquí con mis amigas, en un break, haciendo lo que quiero. ¿Si o no people? Uno tiene que hacer lo que uno quiera", lanzó desafiante.

Reto incluido

Pero no se quedó ahí, sobre todo luego de que seguidores le echaran más leña al fuego tras preguntarle por lo que estaba sucediendo mientras realizaba su live.

"No dejé ninguna cag.... Solo que estamos grabando un programa. Y ahora estamos en un break, y nos vinieron a retar. Pero yo estoy acostumbrada, mis amigas no", relató la pareja de Jean Philippe Cretton a su people.

Igual, pese a saber que por contrato no podía hacer una transmisión en vivo mientras grababa el programa, Pamela les planteó a sus seguidores: "Si quieren pueden dejarme sola en mi live. Me van a bloquear people, porque estoy conversando con ustedes. Son más cuáticos".

"No es que no quiera hacerle caso a los jefes, es que estoy pasándolo bien y quiero hacer un live con ustedes. Ahora vamos a terminar de grabar", cerró su despacho a través de Instagram.

De todas maneras, sacó a relucir su humor cuando les dijo a sus acompañantes que "les acaban de bajar el sueldo. No les van a pagar por mi culpa, amigas".