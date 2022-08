Pamela Díaz recordó cómo descubrió que Miguel Neira le era infiel: "Ahí se acabó toda la relación"

"A mi me llamó la atención que estaba saliendo de la misma habitación donde estaba el 'finao'", reveló Pamela sobre la infidelidad de su marido. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 21 de agosto 2022 · 12:58 hs

En la habitación del hotel donde se alojaba su entonces esposo, descubrió Pamela Díaz la infidelidad del ex futbolista Manuel Neira y, como indicó, "ahí se acabó toda la relación".

Así lo relató la modelo y empresaria durante su asistencia al programa Podemos Hablar, que en esta oportunidad estuvo conducido por Julio César Rodríguez en vez del anfitrión habitual y ex pareja de Pamela Díaz, Jean Philippe Cretton.

Todo transcurría con normalidad en el estelar de Chilevisión, al que asistieron también Felipe Vidal, Camilo Huerta y Tita Ureta, cuando Julio César pidió que se levantaran de sus sillas quienes habían pillado in fraganti a su pareja en una infidelidad.

Pamela Díaz no demoró nada en ponerse de pie y se dispuso a contar lo ocurrido. Y aunque no mencionó dónde fue que sucedió, sí entregó algunas pistes que permiten suponer que todo pasó o en Rusia o en Israel, donde Manuel Neira jugó entre los años 2006 y 2007.

"Me acuerdo que viajé de sorpresa, como tres días antes", partió su relato la influencer, quien dijo que lo hiz en compañía de su hija Trini.

"Cuando llegué, en la recepción pregunté por el 'finao'. Y le pregunto a la niña... hablaba otro idioma, yo no hablo ese idioma", detalló a continuación.

Pero para su fortuna y la mala suerte de Manuel Neira, "de repente había un latino y me dijo 'ah, el chileno'. Y llegué a la habitación, tocó la puerta..", alcanzó a decir, antes de que Julio César Rodríguez la interrumpiera para preguntarle cómo se las había arreglado para llegar hasta la habitación de su marido, qué había dicho. "Obviamente, que yo era la señora con la hija, pues", respondió Pamela Díaz.

Profesora bilingüe

La también presentadora de televisión prosiguió su relato tras la interrupción: "La cosa es que voy a la habitación. No me contestaba, no me contestaba. Y cuando me voy yendo sale una chiquilla de la misma habitación", contó.

Reveló que la mujer salió de la pieza "bien vestida" y que luego Manuel Neira le dijo que "era la profesora de inglés que le hacía clases, era bilingüe".

Pamela hizo un alto para contar que luego se volvió a encontrar con la mujer, que era chilena y trabajaba en la embajada en Tel Aviv. "A los tres días conocí a su marido", aseguró.

"A mi me llamó la atención que estaba saliendo de la misma habitación donde estaba el 'finao'. No soy hue..., qué iba a estudiar inglés", lanzó con sorna.

Finalmente, Pamela Díaz aseguró que encaró a Manuel Neira tras esta infidelidad. "Ahí se acabó toda la relación", manifestó.